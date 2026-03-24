Özgür Özel: KDV İndirimiyle Akaryakıt Fiyatları Düşer

24.03.2026 17:53
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi durumunda akaryakıt fiyatlarının ucuzlayacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Erdoğan bir imzasıyla KDV'yi yüzde 1'e indirebilir. Eğer KDV'yi yüzde 1'e indirirse bugünkü pompa fiyatları yüzde 20 ucuzlayacak hem de ÖTV'den daha esnek bir müdahale alanında akaryakıt fiyatlarını yüzde 15-20 altında tutabileceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, CHP'ye katılan Emine Ülker Tarhan'a rozetini taktı.

Özel, dünden beri ham petrole zammın doğrudan pompa fiyatlarına yansıdığını söyleyerek, "Erdoğan bir imzasıyla KDV'yi yüzde 1'e indirebilir. Eğer KDV'yi yüzde 1'e indirirse bugünkü pompa fiyatları yüzde 20 ucuzlayacak hem de ÖTV'den daha esnek bir müdahale alanında akaryakıt fiyatlarını yüzde 15-20 altında tutabileceğiz. ÖTV'den ve KDV'den vazgeçmek vergi kaybı oluşturacak ama o mazotla taşınan domatesten salatalığa, ayakkabıdan hırkaya; taşınan tüm mallara bir zam gelmesinden ve tüm sektörlerin ve esnafın yapacağı fiyat ayarlamalarından bizi koruyacak. Hürmüz Boğazı sorunu çözüldüğünde normal şartlardaki vergi gelirlerine geri dönülür ama hiç olmazsa enflasyon baskısından kurtulunur. Bütün dünya pandemide doğrusunu yaptı. Elimizdeki para azalmadan bir şeye çevirelim; 6 olan 7 faiz, 8 olan 9 faiz verdi. Enflasyonu çevirdiler. Bunu bütün dünyada yapmayan bir ülke vardı. Nas diyordu, faiz haram diyordu, ekonomistim diyordu. Öyle bir noktaya geldi ki Türkiye'de enflasyon gerçekte yüzde 120'leri, 150'leri buldu. Halen daha uğraşıyoruz. Şu anda yüzde 30'larda. Bütün dünya giderken Mersin'e, bizi tersine götüren" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargıya güvenin yüzde 18'e düştüğünü belirterek, "Adalet Bakanlığı'nın başındaki bakanlar hangi partiden olursa olsun, millete karşı sorumludur. Temas noktası Adalet Bakanlığı'dır. Millete sorumluluğu olan; milletten ve Allah'tan korkan birilerinin orada oturması lazım. Maalesef ne siyasetten gelen ne siyaset bilen; aksine siyasete özenen ama paçasından acemilik akan, gözünü hırs bürümüş bir atanmışla muhatabız" ifadelerini kullandı.

Özel, Adalet Bakanı Gürlek'in mal varlığına değinerek, "Gösterdiğim tapuların içinde olmayan TEMA'daki ev. Gösterdiği tapu kaydında bu yok. Bu evi 9 milyon liraya aldı. Aynı tarihte 14 milyona ev satılıyordu. Niye ucuza verdin? 'Sayın Akın Gürlek diğer tüm müşterilerimiz gibi projemizden bir adet daire satın almıştır.' Açıklama TEMA İstanbul. 'Kendisine uygulanan satış fiyatı, herhangi bir müşterimize uygulananlardan farklı değildir' diye açıklama yapıyor TEMA. Bu eldeki açıklama ve belge Ağrı dağı kadar gerçek. Ama gösterilen tapu kaydında yok. Senfoni Evleri 96 milyon lira. Satış sözleşmesi, imzalar, mühürler, isimler natamam. Varsa 16 tapunun ID'lerine ilişkin bir itiraz duyalım, bunlar yok. Ne var? Dava açacağım demek var ki açılmış bir dava yok. Ben de dava açacağım. Bana verdiği yanıta istinaden dava açıyorum. O davada ben mi doğru söylüyorum o mu doğru söylüyor? Avukat, tapu sicil kayıtlarını isteyecek. Hakim karar vermek için getirecek. O zaman bu millet yargı önünde kim doğru söylüyor kim yalan söylüyor görecek. Hodri meydan! Bu milletin karşısına geçelim, hesabımızı açalım" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

