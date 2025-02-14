Özgür Özel, Mahmut Arıkan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, Mahmut Arıkan'ı Ziyaret Etti

Özgür Özel, Mahmut Arıkan\'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi lideri Arıkan'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

14.02.2025 19:11
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı genel merkezinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı Yeni Yol grubunun kurulmasının ardından hayırlı olsun ziyaretine gitti. Ziyaretin ardından basın açıklamasında konuşan Özel, "Yürüyen süreç Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecidir. Buradan hani toplumsal muhalefetin adayını biz belirliyoruz. Böyle olacak falan gibi bir yaklaşımımız da yok. Ama bütün muhalefet partilerini çok önemsiyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'a başarılar dileyen Özel, "Yeni üstlendikleri bu önemli görevde kendilerine hem şahsınız hem de Cumhuriyet Halk Partililer adına başarı minnetlerimizi ifade ettik içinde bulunduğumuz siyasi konjonktürel partimizin içinde bulunduğu daha doğrusu karşı karşıya bulunduğu saldırılar, yargı tacizi ve bu sürece karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organlarında alınan kararlar ve yürütülen süreçler hakkında da sayın genel başkan ve heyetine bilgi verme imkanı buldum. Bundan sonra da sayın genel başkanımızla bundan önceki hem birlikte yürüttüğümüz ittifak süreçlerindeki iyi ilişkiler ve bulunduğu birlikte çalışma süreçlerini de hatırlayarak bundan sonraki süreçte de iletişim halinde olmaya, birlikte içinde bulunan siyasi şartları birlikte değerlendirmeye karar verdik. Bu konuda karşılıklı mutabakatımızı ifade ettik. Ben bir kez daha kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Soru üzerine, toplumsal muhalefetin de bu sürecin bir parçası haline getirilmesi yönünde değerlendirme yapılması istenen Özel, "Bizim anladığımız siyaset biçiminde partiler kendi içlerinde ve kamuoyunu ilgilendiren ve ülke açısından sonuç doğurabilecek süreçleri yaşıyorlarsa bundan birbirlerine haberdar etmeleri doğru olur. Hele hele bizim gibi geçmişte ittifak olmuş partiler de söz konusu olduğundan. Ama ben kendim aday olmadığım için yerime bir aday belirlerken bir süreç takip ediyoruz. Bu süreç hakkında da bilgilendirme imkanı bulduk. Ama ziyaretimizin özü hayırlısı olsun ziyaretidir ama bunun dışında da sürekli iletişim halinde olmak konusunda hemfikiriz zaten" ifadelerini kullandı.

Ziyarete ilişkin konuşan Genel Başkan Arıkan, "Önümüzdeki süreçte de bu görüşmede, bu ziyaretlerin devam etmesi noktasında bir mutabakat sağlandı. Toplumsal muhalefetle beraber hareket etmekle alakalı bir gündem maddemiz olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en köklü yüz yılı aşkın bir geçmişi olan bir parti. Kendi iç muhasebelerini yaparak adaylarının erken açıklanması daha doğru olacağı kanaatine varmışlar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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