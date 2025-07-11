MUHİTTİN BÖCEK'İ CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya ziyaretinin ilk durağında, CHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Özgür Özel, ardından 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i ziyaret için, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.
Son Dakika › Politika › Özgür Özel, Muhittin Böcek'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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