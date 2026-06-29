Özgür Özel Bayındır'da üreticilerle buluştu - Son Dakika
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Özgür Özel Bayındır'da üreticilerle buluştu

Özgür Özel Bayındır\'da üreticilerle buluştu
29.06.2026 16:55  Güncelleme: 17:02
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yaptığı konuşmada mutlak butlan kararını siyasi müdahale olarak nitelendirirken, ilk seçimde birinci parti olmayı hedeflediklerini ve kooperatifçilik ile tarıma destek sözü verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "Mutlak butlan kararı siyasi bir müdahaledir. Halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz. İlk seçimde yeniden Türkiye'nin birinci partisi olmayı hedefliyoruz" dedi.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bayındır ilçesindeki Çiçek ve Kadın Kooperatifi'nde üreticilerle bir araya geldi. Etkinliğe, CHP İzmir Milletvekilleri Gökçe Gökçen, Ednan Arslan, Ümit Özlale ve Deniz Yücel'in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek katıldı. Burada konuşma yapan Özel, mutlak butlan kararının siyasi bir müdahale olduğunu belirtti. Demokrasinin ve sandığın önemine vurgu yapan Özel, partilerinin halkın iradesini savunmaya devam edeceğini belirterek, ilk seçimde yeniden Türkiye'nin birinci partisi olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kooperatifçilik ve çiftçiye destek mesajı

Kooperatifçiliğin Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Özel, belediyelerin çiçek alımlarında BAYÇİKOOP'u tercih etmesinin üreticiye büyük katkı sağladığını söyledi. Üretim maliyetlerinin arttığını aktaran Özel, CHP iktidarında tarım kredilerinin faizlerinin silineceğini, çiftçiye ÖTV'siz ve KDV'siz mazot sağlanacağını, tarımsal desteklerin ise kanunda öngörülen seviyeye çıkarılacağını belirtti.

Konuşmasının sonunda üreticilere seslenen Özel, iktidara geldiklerinde tarım ve üretimin öncelikli alanlardan biri olacağını söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel Bayındır'da üreticilerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ayşe Gül Yalnız Ayşe Gül Yalnız:
    Tarım sektörü çok zor durumda. Üretim maliyetleri arttı, gençler köyü terk ediyor. Aileler bu işi devam ettirmekte zorlanıyor. Söylenen sözlerin tutulması lazım. Çiftçinin elini güçlendirmek hepimizin sorumluluğu. 0 0 Yanıtla
  • Elif Kizilbent Elif Kizilbent:
    Eski günleri hatırlıyorum, o zamanlar çiftçi daha rahat yaşıyordu.. Umarım yeni dönemde bu sorunlar çözülür ve üreticilerimiz biraz nefes alır ?? Kooperatifçiliği desteklemek güzel bir adım ?? 0 0 Yanıtla
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