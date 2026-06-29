Özgür Özel Bayındır\'da üreticilerle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, "Mutlak butlan kararı siyasi bir müdahaledir. Halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz. İlk seçimde yeniden Türkiye'nin birinci partisi olmayı hedefliyoruz" dedi.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bayındır ilçesindeki Çiçek ve Kadın Kooperatifi'nde üreticilerle bir araya geldi. Etkinliğe, CHP İzmir Milletvekilleri Gökçe Gökçen, Ednan Arslan, Ümit Özlale ve Deniz Yücel'in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek katıldı. Burada konuşma yapan Özel, mutlak butlan kararının siyasi bir müdahale olduğunu belirtti. Demokrasinin ve sandığın önemine vurgu yapan Özel, partilerinin halkın iradesini savunmaya devam edeceğini belirterek, ilk seçimde yeniden Türkiye'nin birinci partisi olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kooperatifçilik ve çiftçiye destek mesajı

Kooperatifçiliğin Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Özel, belediyelerin çiçek alımlarında BAYÇİKOOP'u tercih etmesinin üreticiye büyük katkı sağladığını söyledi. Üretim maliyetlerinin arttığını aktaran Özel, CHP iktidarında tarım kredilerinin faizlerinin silineceğini, çiftçiye ÖTV'siz ve KDV'siz mazot sağlanacağını, tarımsal desteklerin ise kanunda öngörülen seviyeye çıkarılacağını belirtti.

Konuşmasının sonunda üreticilere seslenen Özel, iktidara geldiklerinde tarım ve üretimin öncelikli alanlardan biri olacağını söyledi. - İZMİR