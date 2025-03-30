Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam

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Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için Silivri'deki cezaevine giden Özgür Özel, çıkışta açıklamalarda bulundu. Özel, protestolarda tutuklanan gençlere ilişkin ''Bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım. Ölümü göze alırım bu mağdur çocukların ahını yerde bırakmam'' dedi.

30.03.2025 16:03  Güncelleme: 16:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için Silivri'deki cezaevine gitti.

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel şu açıklamalarda bulundu:

"Sabah Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki köyündeydim. Şimdi Silivri'ye geldim. Bir bayram günü daha cezaevlerindeyiz. Parti olarak gözaltındaki öğrencilerin durumlarıyla ilgileniyoruz. Ben de 4 cezaevinde tutuklu olan gençlerle görüşeceğim. Biz Ankara'da bayramlaşma programından çekildik. Yıllardır CHP tüm partilerle bayramlaşırdı, ama bu bayram bayramı bayram olmaktan çıkardılar. Milletimizle ve mağdur öğrenci arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Temel sorun şu, burada tutulan genç arkadaşlarımız hiçbir suçu yok. Binlerce öğrenci gözaltına alınıp 4 gün tutuldu. Şimdi öğrencilere bakıyoruz. Toplantı-gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten tutukladık diyorlar. Bunun 1 gün yatarı yok.

"18 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TERS KELEPÇE TAKANI BULACAĞIM"

Günü gelecek benim içişleri bakanım diyecek ki, bu gençlere ters kelepçe emrini kim verdi? Gençlere ters kelepçe takmanın, saatlerce aç bırakmaların, gençlere kötü muamelenin, hakaretin peşine düşeceğiz. 40 kişiye size bu kadar su yeter diyeni, 18 yaşında çocuğa ters kelepçe takanı, aç bırakanı, kötü muamele yapanı, cinsiyetçi küfür edeni bulacağım. Gencecik çocuğumuzu aç, susuz bırakanı, darp edeni hepsini bulurum. Devlette hiçbir şey kaybolmaz, işkence suçunun da zamanaşımı olmaz.

Bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım. Sonsuza kadar takip ederim. Biz dava adamıyız. Biz inanç adamıyız. Ben şu ana kadar kimseyi geride bırakmadım, satmadım. Ölümü göze alırım, bu mağdur çocukların ahını yerde bırakmam."

"MAHİR POLAT YOĞUN BAKIMDA"

Özgür Özel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin de "Yoğun bakımda, durumu iyi stabil. Ailesinin korkacağı bir şey yok ama cezaevine gelebilecek durumu da yok. Bu durumda gerekli başvuruları da yapıyoruz" dedi.

Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Hakan1421:
    zurnanın zıırt deliği konuşmuş yine boş teneke 43 12 Yanıtla
  • Hakan Caf:
    Türkiye 100. Olan ögrenci mitingde dahi değildim, oradan geçiyordum beni tutukladılar diyor, bu gençlere bunu yapmayın. 16 39 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    cok ah aldilar cok zulm artti . ama en zifiri karanliktan sonra aydinliklar dogar 9 20 Yanıtla
  • İhsan :
    Nerde hırsız haydut var onları savunuyorlar ondan sonra da çıkıp biz niye iktidar olamıyoruz Allah sizi bildiği gibi yapsın bir günde bu milletten bu ülkeden yana olun 21 4 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    kapa çeneni eş başkan 18 7 Yanıtla
  • Szka788304:
    sebeb olduğun mağduriyetler bunlar ülkeyi ne hale getirdiniz bırak yargı kararını versin halkın parası ile parise giden biri bana göre hırsızlık ta yapar ve yaptı da kaç kişi firarda suç olmasa neden firar edecek yakın zamanda edinilen villalar bu Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluğu idi 14 4 Yanıtla
  • Omer1456!:
    Dünyanın en boş insani. İngilizlere Fransızlara yalvaran zavallı... 12 3 Yanıtla
  • Omer1456!:
    Tam bir hayal kırıklığısin. Resmen show yapıyor 9 2 Yanıtla
  • Nadir Gedik:
    sen kimsin?.gücün ne?.ispatlı şaibeli başkansın.%25 taraftarınla otur oturduğun yerde.halkı büyük kesimi sizi kaale almıyor. 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    bu İngiliz ajan acil bir şekilde tutuklanmalıdır 2 0 Yanıtla
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