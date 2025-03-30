Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için Silivri'deki cezaevine gitti.

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel şu açıklamalarda bulundu:

"Sabah Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki köyündeydim. Şimdi Silivri'ye geldim. Bir bayram günü daha cezaevlerindeyiz. Parti olarak gözaltındaki öğrencilerin durumlarıyla ilgileniyoruz. Ben de 4 cezaevinde tutuklu olan gençlerle görüşeceğim. Biz Ankara'da bayramlaşma programından çekildik. Yıllardır CHP tüm partilerle bayramlaşırdı, ama bu bayram bayramı bayram olmaktan çıkardılar. Milletimizle ve mağdur öğrenci arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Temel sorun şu, burada tutulan genç arkadaşlarımız hiçbir suçu yok. Binlerce öğrenci gözaltına alınıp 4 gün tutuldu. Şimdi öğrencilere bakıyoruz. Toplantı-gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten tutukladık diyorlar. Bunun 1 gün yatarı yok.

"18 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TERS KELEPÇE TAKANI BULACAĞIM"

Günü gelecek benim içişleri bakanım diyecek ki, bu gençlere ters kelepçe emrini kim verdi? Gençlere ters kelepçe takmanın, saatlerce aç bırakmaların, gençlere kötü muamelenin, hakaretin peşine düşeceğiz. 40 kişiye size bu kadar su yeter diyeni, 18 yaşında çocuğa ters kelepçe takanı, aç bırakanı, kötü muamele yapanı, cinsiyetçi küfür edeni bulacağım. Gencecik çocuğumuzu aç, susuz bırakanı, darp edeni hepsini bulurum. Devlette hiçbir şey kaybolmaz, işkence suçunun da zamanaşımı olmaz.

Bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım. Sonsuza kadar takip ederim. Biz dava adamıyız. Biz inanç adamıyız. Ben şu ana kadar kimseyi geride bırakmadım, satmadım. Ölümü göze alırım, bu mağdur çocukların ahını yerde bırakmam."

"MAHİR POLAT YOĞUN BAKIMDA"

Özgür Özel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuna ilişkin de "Yoğun bakımda, durumu iyi stabil. Ailesinin korkacağı bir şey yok ama cezaevine gelebilecek durumu da yok. Bu durumda gerekli başvuruları da yapıyoruz" dedi.