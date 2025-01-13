Özgür Özel, Rauf Denktaş'ı Andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 13. yılında andı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesinin simge isimlerinden Rauf Denktaş'ı ölümünün 13'üncü yılında saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.
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