Özgür Özel: Sandıktan kaçamazlar

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Erdoğan'a, 'Aday olacaksan 2,5'uncu senesinde, tam dönemin ortasına gel, seçim yap, erken seçim yapalım' dedik, kaçtılar. Şimdi başka formüller aramak ve birtakım hesaplar yapmanın peşinde koşmasınlar. Eninde sonunda şunu söyleyeyim; bu seçimden, bu sandıktan kaçamazlar. Öyle 'Seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bunun adı erken seçimdir' falan diyerek milleti kandıramazlar" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyarette bulunmak için Bursa'ya geldi. Özel programına; Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Nilüfer'de belediye başkanlığı yaptığı döneme ilişkin 'Usulsüzlük' ve 'Rüşvet' suçlamalarıyla tutuklanıp, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret ederek başladı. Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ndeki görüşme 35 dakika sürdü.

'BOZBEY, 160 BİNİN ÜZERİNDE OY FARKIYLA BURSA'YA EMANET EDİLDİ'

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) Sanayici İş İnsanları Toplantısına katılan Özgür Özel, Ulu Camii'de cuma namazını kıldıktan sonra kameraların karşısına geçti. Bursa programına cezaevi ziyaretiyle başladığın söyleyen Özel, "Mustafa Bozbey, son yerel seçimlerde 160 binin üzerinde oy farkıyla Bursalıların oylarını vererek Bursa'ya emanet ettikleri Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Ayrıca Bursa'da Büyükşehir Belediye Meclisi oluşurken de yine o gün partimizin aldığı oylar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Büyükşehir Belediye Meclisi için, belediye meclisleri için alınan oyların toplamından 60 binden fazladır. Ancak Bursa özel konumu gereğince uzakta nüfusu daha mütevazı ilçeleri Adalet ve Kalkınma Partisi kazandığı için belediye meclisinde oy sayıları az olmasına rağmen belediye meclis üyesi sayıları fazladır" diye konuştu.

'HAKSIZ YERE GÖZALTINA ALIP, TUTUKLADILAR'

Özel, "Maalesef onlar bu belediye meclisindeki üye farklarından dolayı Mustafa Bozbey'i haksız yere, hem de bu dönemle değil çok geçmişle haksız yere ilişkilendirerek önce gözaltına aldılar, sonra da kendisini tutukladılar. ve ne olmuş oldu? Bursalılar 160 bin kişi fazlasıyla Bursa'yı Bozbey'e emanet ettiği halde, Bursa'yı 'Siz değil biz yöneteceğiz' dediler. Kötü Alinur Aktaş yönetiminden bıkıp, Mustafa Bozbey'i seçen Bursalılara 'Sizin seçiminizin önemi yok, yine Adalet ve Kalkınma Partisi yönetecek' diyerek zorbalayarak, zorbalık yaparak Bursa'nın Başkan Vekilini belirlediler. Şimdi böyle bir haksızlığın hüküm sürdüğü yerdeyiz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Mustafa Bozbey'in cezaevinden çıkmasının ardından Yeni Parti'ye katılacağını belirterek, "Çıktığı zaman büyük bir onurla yakasına Yeni Parti rozetini ben takacağım" dedi.

'KAZANDIKLARI PARALARI AÇIKLASINLAR'

Ekonomideki son gelişmelere ilişkin konuşan Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tera Fon'da, fonun kapalı olduğu dönemde 948 kat değer kazanırken parasına para katıp, fonu sonra açıp, 'Aaa ne çok değer kazanan fonmuş' diye biraz da başta yüksekler götürüp, ellerindeki hisseleri, yok yere yükselttikleri hisseleri millete çakıp, parayı kapıp, kaçanlar bugün devlet adına açıklama yapmaya başlamışlar. Tera Fon kapalıyken, yani kapalı bir fon olarak siz size kapıp kapıp hisseleri yükseltiyorken o fonda kimlerin parası vardı, açıklayabiliyor musunuz? Amerika'da benzer bir durumda bu açıklandı ve o parayı kazananlardan para alındı, vatandaşa dağıtıldı. Buradan çağrımızdır; Tera Fon'un vatandaşa kapalı, kendilerine açık dönemde 948 kat değer kazanırken oralarda at oynatanların isimleri, kazandıkları paralar açıklansın. Onlardan bu paralar tahsil edilip, açıldıktan sonra vatandaşa satılıp, kendileri kaçanların vatandaştan çarptığı paralar vatandaşa verilsin. Yoksa yapılan düzenlemeyle 'Efendim İş Bankası Tera Fonu, Ziraat Bankası diğer fonu satacakmış, bu parayı bölüştürecek.' İhtimal ki bazıları koydukları paranın 40'ta birini bile alamayacaklar. Bazıları hiç alamayacaklar. Oysaki devletin en tepesindekilerin neler yaptığını biliyoruz. Bu konuda Amerika nasıl şeffaf davrandı, benzer bir skandaldan parayı kazananları ilan edip, tahsil edip, milletin haksızlığını yerine getirdiyse, giderdiyse aynı şeyi gideririz. Onun dışındaki her türlü lafıgüzaf. 'Fon kapalıyken kimler vardı açıklayamayız, bu efendim ticari sır,' Öyle ticari sır olmaz. Vatandaşın canına okuyan, vatandaşı dolandıranın ticari sırrı falan olmaz, hepsi açıklanmalıdır. Yakında bazı isimlere soracağım; 'Sen hiç Tera Fon'dan işlem yaptın mı? Tera Fon hissesi aldın mı? Ne zaman aldın ne zaman sattın?' diye. Bu sorulara hazırlansınlar."

'360 MİLLETVEKİLİ KARAR VERMEDEN DEDİKLERİNİN GERÇEKLEŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028'de yapılması öngörülen seçimde tekrar aday olacağı yönündeki açıklamasıyla ilgili ise "Ne sarayın danışmanlarının ne saraydaki diğer kişilerin değil, milletin ve milletin vekillerinin bileceği işler bunlar. 360 milletvekili karar vermeden bu dedikleri meselelerin gerçekleşmesi mümkün değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu anda 280 milletvekili var. Onun dışında diğer partilerin dağılımları ortada. Biz Erdoğan'a, 'Aday olacaksan 2,5'uncu senesinde, tam dönemin ortasına gel, seçim yap, erken seçim yapalım' dedik, kaçtılar. Şimdi başka formüller aramak ve birtakım hesaplar yapmanın peşinde koşmasınlar. Eninde sonunda şunu söyleyeyim, bu seçimden, bu sandıktan kaçamazlar. Öyle 'Seçimden bir ay önce de seçimleri aldık, bunun adı erken seçimdir' falan diyerek milleti kandıramazlar. Biz o sandığa varacağız ve o seçimi alacağız arkadaşlar" diye konuştu.