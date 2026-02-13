Özgür Özel, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde şehit ve gazi derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özgür Özel, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP lideri Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu ile Gökçe Gökçen eşlik etti. Dernek temsilcileri Özel'e, hem CHP'li yerel yönetimlerin hem de Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ile TBMM Milli Savunma Komisyonu'nun CHP'li üyelerinin kendilerine gösterdikleri yakınlık için teşekkür etti.

CHP'nin 2024 yılında düzenlediği Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'nı anımsatan dernek temsilcileri, çalıştaydan çıkan taleplerin Meclis zemininde dile getirilmesinden memnuniyet duyduklarını, bu taleplerin gündemde tutulmasının önemli olduğunu iletti. Dernek temsilcileri, ziyaretin anısına CHP lideri Özel'e plaket takdim etti.