Özgür Özel Tufan Köse'ye Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel Tufan Köse'ye Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Özgür Özel Tufan Köse\'ye Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi
02.07.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, emekli öğretmen Köksal Köse'nin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin 24, 25, 26 ve 27. Dönem Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin, hayatını kaybeden babası emekli öğretmen Köksal Köse'nin evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde tatil yaptığı sırada denizde yüzerken 3 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren emekli öğretmen Köksal Köse (81), 29 Haziran günü Alaca ilçesine bağlı Akören köyünde toprağa verildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bir dizi programı için kara yoluyla Kastamonu'ya giderken, bugün saat 16.00 sıralarında Çorum'a uğrayarak Tufan Köse'nin Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 3. Sokak'ta bulunan baba evini ziyaret etti.

Özel, burada Tufan Köse ve aile fertleriyle bir süre görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın yanı sıra CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ile partililer de hazır bulundu. Evde bir süre kalan Özel, ziyaretin ardından Kastamonu'daki programına katılmak üzere Çorum'dan ayrıldı. Özel, çıkışı öncesi bazı partililerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Tufan Köse, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel Tufan Köse'ye Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı
Acun Ilıcalı’dan Talisca bombası Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Kaptan gemisini kurtardı İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı Kaptan gemisini kurtardı! İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı
Yunanistan’da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı Yunanistan'da iktidar partisi yöneticisinin annesinin öldüğü saldırıya ilişkin kınama mesajları yayımlandı
Antalya’da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
New York’ta metrelerce yükseklikte eylem Empire State binasının tepesine çıktılar New York'ta metrelerce yükseklikte eylem! Empire State binasının tepesine çıktılar

17:59
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
16:37
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
16:01
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
15:28
Şam’da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı
Şam'da bir kafede patlama: En az 5 ölü, 16 yaralı
14:47
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
14:40
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 18:30:02. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel Tufan Köse'ye Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.