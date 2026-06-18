Özgür Özel ve 11 Vekile Dokunulmazlık Dosyası - Son Dakika
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Özgür Özel ve 11 Vekile Dokunulmazlık Dosyası

18.06.2026 20:00
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TBMM'ye 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık fezlekesi sunuldu.

TBMM Başkanlığına CHP Grup Başkanı Özgür Özel dahil 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

12 milletvekili hakkında 14 fezleke TBMM Başkanlığı'na sunuldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Yeni Yol Ankara Milletvekili Mesut Doğan hakkında dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu. Özgür Özel hakkında 2 dosya bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milletvekili, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel ve 11 Vekile Dokunulmazlık Dosyası - Son Dakika

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