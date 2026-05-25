Özgür Özel ve DEM Parti Zirvesi

25.05.2026 16:32
Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüştü. Demokrasi ve hukuksuzluk vurgusu yapıldı.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyetle görüştü.

Özel, TBMM'de yaklaşık 1,5 saat süren basına kapalı görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Partisinin Meclis'te grup başkanvekilliğini en uzun süre yapan kişi olduğunu belirten Özel, Meclis'teki "CHP Genel Başkan ile Grup Yönetim Kurulu" odalarının partisinin genel merkezi olarak işlev gördüğünü söyledi.

Dün akşam milletvekilleri ile bir araya geldiklerini, ilk "grup toplantılarını" yaptıklarını ifade eden Özel, "Bugün de ilk mesai günümüze başladık." dedi.

DEM Parti heyetinin önemli ve kritik bir günde yaptığı dayanışma ziyaretinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Özel, ziyaretten dolayı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile beraberindeki heyete teşekkür etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ise "mutlak butlan" kararıyla Türkiye'de demokrasinin siyasi bir krizle karşı karşıya kaldığını savundu.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere değinen Bakırhan, "Mutlak butlan kararının uygulanması esnasında kolluğun şiddetiyle ortaya çıkan görüntüler tek kelimeyle utanç verici ve kabul edilmezdir. Bunu kabul etmiyoruz. Ana muhalefet partisine biber gazı, tazyikli su, plastik mermilerle gidilmesi bir demokrasi ayıbı ve hukuk skandalıdır. CHP'ye yönelik bu saldırıyı açıkça kınıyor ve kesinlikle kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Hukuksuzluk büyüdükçe toplumsal ayrışmanın derinleşeceğini söyleyen Bakırhan, "Demokrasi bizi bir arada tutacak en güçlü ilkedir. Demokrasi ilkesine bu süreçte sarılmalıyız. Yaşadığımız siyasi krizlerin temelinde demokrasi ve demokratik siyaset eksikliği yatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakırhan, dünyada ve bölgede büyük altüst oluşların yaşandığını belirterek, Türkiye'nin bu süreçte enerjisini siyasi gerilimlere harcamaması, toplumsal barışı, demokrasi ve özgürlükleri büyütmesi gerektiğini kaydetti.

Herkes için adalet ve demokrasi istediklerini dile getiren Bakırhan, şöyle konuştu:

"Adalet ve demokrasinin esas alınmadığı her dönemde toplumsal barış zemini daha fazla zarar görüyor. Oysa toplumsal barışın güvencesi demokrasi, sigortası hukuktur. CHP'nin bu zorlu dönemde bütünlüğünü koruyarak çıkmasını diliyoruz. DEM Parti olarak bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız. CHP'nin bu süreci dışarıdan bir el olmaksızın kendi demokratik olgunluğuyla aşabileceğine inanıyoruz. İlkesel tutumumuz nettir: Siyasi partilerin kaderi mahkeme koridorlarında değil, üyelerinin iradesi, delegelerinin kararı, seçmenlerinin tercihiyle belirlenir. Demokratik mekanizmaların dışındaki hiçbir müdahaleyi DEM Parti olarak meşru görmüyoruz. CHP'nin bu süreci demokratik zeminde yapılacak bir kurultay iradesiyle aşacağına inanıyoruz. Bu tarihi dönemde siyaset kanallarını açık tutmak ve demokratik iradeyi esas almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yaşananlardan dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Görüşme öncesi Özel, Meclis'e gelişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kurban Bayramı'nda ilk olarak Manisa'ya gideceğini söyledi.

Öte yandan Özel'in odasının girişindeki tabelada yer alan "CHP Genel Başkanı" unvanının, "CHP Grup Başkanı" olarak değiştirildiği görüldü.

Kaynak: AA

