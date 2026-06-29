Özgür Özel: Yeni Bir Siyaset Müjdeliyoruz - Son Dakika
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Özgür Özel: Yeni Bir Siyaset Müjdeliyoruz

29.06.2026 14:48
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CHP'li Özgür Özel, yeni bir siyasi hareket başlattıklarını ve umudun yeniden yeşereceğini açıkladı.

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'YENİ BİR SİYASETİ MÜJDELİYORUZ'

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bayındır ilçesindeki programının ardından Ödemiş'te partililerle buluştu. Özel, traktör üzerinden yaptığı konuşmada, "Size söz olsun buraya iktidar partinin başkanı olarak geleceğim. Bu traktörü unutmayın. O gün de buradan konuşacağım. Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisidir, gençlerin yeni partisidir, emeklilerin yeni partisidir, emekçilerin yeni partisidir. Umudunu yarından kesmiş gençlerin ve onun ailesinin yeni partisi ya da yeni siyaset olarak eskiyi geride bırakan, umutsuzluğu geri de bırakan, zenginin kazandığı yoksulun kaybettiği düzeni geride bırakan, hakkı alan hep birlikte büyüyen yeni bir siyaseti müjdeliyoruz. Biz, kimseyi ayırmak, bölmek, arkada bırakmak niyetinde değiliz. Arkada bıraktığımız kişisel hırslardır, inatlardır, ihtiraslardır. 'Ben olayım' derken Türkiye'ye kaybettirme inadıdır. Burada Ödemiş'ten hamdolsun ki, kendi namıma ne bir makam ne bir mevki ama Türkiye için iktidar istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: Yeni Bir Siyaset Müjdeliyoruz - Son Dakika

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