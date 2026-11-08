Özgür Özel, Yeni Parti'nin 900'e yakın ilçedeki ön seçiminde oy kullandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Özgür Özel, Yeni Parti'nin 900'e yakın ilçedeki ön seçiminde oy kullandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 81 ilde düzenlenen Genel Başkanlık Ön Seçimi dolayısıyla Yeni Parti Ankara İl Başkanlığı'nda oy verdi. Özel, 900'e yakın ilçede 3 bin merkezde oy kullanıldığını, 250 bin kişilik propaganda ordusuyla başladıklarını kaydetti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Vatandaşın gözünün içine baka baka, onun derdini nasıl çözeceğimizi, Türkiye'yi yeniden nasıl ayağa kaldıracağımızı ve Türkiye'nin kurulduğu günde öğütlendiği gibi gelişmiş ülkeleri yakalayıp aşacak bir güce nasıl erişeceğini hep beraber anlatacağız." dedi.

Özel, partisinin 81 ilde düzenlediği Genel Başkanlık Ön Seçimi dolayısıyla Yeni Parti Ankara İl Başkanlığı'na gelerek oy kullandı.

Burada konuşan Özel, partisinin kuruluş talimatını halkın verdiğini, ismini de halkın belirlediğini söyledi.

Özel, genel başkan, il başkanı ve ilçe başkanı düzeyinde ön seçim sistemini Yeni Partide hayata geçirdiklerini belirterek, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 900'e yakın ilçede 3 bin merkezde oy kullanılıyor. O yüzden çok çalıştık, çok gayret ettik. Ama bugün geldiğimiz noktada son olarak ilçe başkanlarından başlayıp, il başkanlığı ile devam edip, şimdi de genel başkanın üyeler tarafından doğrudan belirlendiği bir seçimi yaşıyoruz. Demek ki isteyince, inanınca, mücadele edince oluyormuş." değerlendirmesini yaptı.

"250 bin kişilik bir propaganda ordumuz var"

Bundan sonraki süreçte parti tüzüğüne uygun olarak çok önemli yenilikleri sürdürmeye devam edeceklerini bildiren Özel, mahalle meclisleri, ilçe meclisleri ve il meclisleri kuracaklarını dile getirdi.

Özel, şunları kaydetti:

"Başlangıçta 250 bin kişilik bir seçim propaganda ordusuyla başlıyoruz. Çünkü, Yeni Partinin üyeleri 'ver kimliği, üye ol, tamam' deyip yıllarca unutulan kişiler değil. Türkiye'de 800 bine yakın olan üyemizin her biri her ay partisi için aidat ödüyor. Yani kıt kanaat geçinmek zorunda olan bu ülkenin insanları, kredi kartlarından her ay ödedikleri taksitlerle aidat ödüyor ve partiyi ayakta tutuyorlar. 'Gel' deyince gelen, 'koş' deyince koşan, 'çalış' deyince çalışan insanlardan oluşan bir Yeni Partimiz var. 250 bin kişilik bir propaganda ordumuz var, seçim kampanyası ordumuz var. Bu orduya hem Yeni Partililer katılabilir hem de üye olmamış, üye olamayacak durumda olanlar vardır, onlar da katılabilirler."

Mahalle ziyaretlerinde ülkenin sorunlarını nasıl çözeceklerini konuşup, bir sonraki genel seçimleri kazanmaları halinde Türkiye'yi nasıl yöneteceklerini kapı kapı gezerek anlatacaklarını belirten Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşın gözünün içine baka baka, onun derdini nasıl çözeceğimizi, Türkiye'yi yeniden nasıl ayağa kaldıracağımızı ve Türkiye'nin kurulduğu günde öğütlendiği gibi gelişmiş ülkeleri yakalayıp aşacak bir güce nasıl erişeceğini hep beraber anlatacağız. Çok güçlü kadrolarımız var, yeni katılımlarla güçlenmeye devam ediyoruz. Gelecek hafta cumartesi günü ve pazar günü resmi kongremizi Ankara'da gerçekleştireceğiz. Kurulduğumuz ilk andan itibaren emeklerini, gayretlerini esirgemeyen tüm üyelerimizi yürekten kucaklıyorum. Görev alan tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
Yeni PartiÖzgür ÖzelPolitikaAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
AK Parti’yi alarma geçiren anket sonucu Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
Samar Dadgar hastanelik oldu Ameliyatı ertelendi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
12:26
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
11:45
Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
11:42
Mehmet Günsür’den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı
11:10
Kars’ta kış manzarası Sarıçam ormanları beyaza büründü
Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 12:35:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Yeni Parti'nin 900'e yakın ilçedeki ön seçiminde oy kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android