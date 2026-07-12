Özgür Özel: "Yolumuza devam edeceğiz" - Son Dakika
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Özgür Özel: "Yolumuza devam edeceğiz"

Özgür Özel: "Yolumuza devam edeceğiz"
12.07.2026 18:26  Güncelleme: 18:37
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Niğde'deki programında partisinin kaybetmeyeceğini vurgulayarak, 'Yolumuza devam edeceğiz' dedi. Çiftlik ilçesinde Halk Ekmek fırını açılışına katılan Özel, milletle birlikte olduklarını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, "Yolumuza devam edeceğiz " dedi.

Niğde'de Yeni Çarşı'da düzenlenen programa katılan Özel, göreve gelirken önemli bir söz verdiğini belirterek, "Elbette bugün yaşanan öfkeyi görüyorum, anlıyorum. Siz şöyle bakıyorsunuz; parti 50 yıldır hep ikinci parti oldu, bazen baraj altında kaldı. Dedim ki, 'Eğer bir seçimde ikinci çıkarsak partinin başında durmayız'. Bana 'Aman yapma, daha 4 aylık genel başkansınız' dediler. Ben de 'İmzayı koyacağız. ya kazanacağız ya bırakıp gideceğiz, kazanacak biri gelecek. Bu parti kaybetmeyecek' dedim, kaybetmedik" dedi.

Niğdelilere gördüğü ilgi ve ev sahipliği için teşekkür eden Özel, Niğde'deki programının ardından Çiftlik ilçesine geçti. Çiftlik Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Halk Ekmek fırınının açılış törenine katılan Özel, ilçe meydanında vatandaşlara seslendi. Özel, Türkiye'nin farklı illerinde programlara katıldığını belirterek, "Kalkıp geliyorsun Niğde'ye, Niğde'den Çiftlik'e. İlçeye giriyorsun, şu binanın üstünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmiyle kendi resmini görüyorsun. Bu milletin gönlüne girmişiz. Bizim için ne binanın ne başka bir şeyin önemi var. Biz milletimizle beraberiz, milletimizle birlikteyiz. Gönül gönüleyiz. Milletin gönlündeyiz" diye konuştu.

"Bu yolda birlikte yürüyeceğiz"

Halkın desteğiyle yoluna devam edeceğini belirten Özel, "Bugün Niğde'de hep tarihte yanlış tarafta duranlar, partiyi kaybettirenler, kendilerine başka yerlerde umut arayabilirler. Biz gerçek kazanan, kaybetmemiş, kaybetmeyecek CHP olarak bu partiye gönülden bağlı olanlarla, yüreğinde partiyi taşıyanlarla yol yürümeye devam edeceğiz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel: 'Yolumuza devam edeceğiz' - Son Dakika

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