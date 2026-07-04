Özgür Özel Zonguldak\'ta Partililere Hitap Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta partililer tarafından karşılandı.

Madenci Anıtı önünde partililerle bir araya gelen Özel, beraberindeki kalabalıkla birlikte sahile yürüdü. Özel, kordon boyunda kendisini dinleyen vatandaşlara hitap ederek yaşanan siyasi sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Son genel seçimlerin kaybedilmesinde sorumluluğun kendilerinde olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Biz son girdiğimiz genel seçimi, kazanmamız gereken genel seçimi, avcumuzun içindeki genel seçimi kendi hatalarımızla, hiç millete kabahat bulmayalım kaybettik. Sonra büyük bir üzüntü yaşadık hep beraber. Sokağa çıkamaz olduk, ayağa kalkamaz olduk, birbirimizin yüzüne bakamaz olduk."

Parti içi tartışmalara ve "güvenli liman" söylemlerine yanıt veren Özel, siyasette asıl hedefin iktidar olmak olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"O sırada ne deniyordu? 'Efendim olsun, devam edelim, güvenli limana gidelim.' Yahu siyasette gemi dediğin şey eğer bir partinin gemisiyse, siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil, gemiyi menzile ulaştırmak, hedefe götürmek, iktidara götürmektir. Kaptan limanda lazım değil, kaptan fırtınada lazım. Rüzgarda lazım. Okyanusları geçmek için lazım kaptan."

"Eskimiş bir siyaseti gerimizde bıraktık "

Görevden alınmasına neden olan yargı kararına ve sonrasındaki gelişmelere tepki gösteren Özel, parti binalarına ihtiyaç duymadan halkla iç içe yeni bir siyaset inşa edeceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne zaman ki butlan kararından sonra polisimizi Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'ne soktular, partiyi tarumar ettiler. Partiden seçilmişleri attılar, atanmışlara partiyi teslim ettiler. O gün biz o binadan çıktık ve eskimiş bir siyaseti gerimizde bıraktık. Yağmurun, dolunun altında adım adım yüzler bin oldu, binler on binler oldu, meclisimize doğru yürüdük. Bu yürüyüş yeni bir yürüyüştür. Yeniyi kuran bir yürüyüştür. Bize binalar lazım değil. Biz binada oturarak bu partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmadık. Milletin içinde çalışarak yaptık." - ZONGULDAK