Özkan Alp, AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Olarak Gösterildi

Eskişehir'de 3 dönemdir Beylikova Belediye Başkanı olarak görev yapan Özkan Alp'in AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesinin ardından buruk bir sevinç yaşayan ilçe sakinleri, "Orada aday gösterildiği için hem sevindik hem de üzüldük" dedi.
29 Mart 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den aday gösterilerek Beylikova İlçe Belediye Başkanı seçilen ve halen görevini sürdürmekte olan Özkan Alp, Beylikova'daki 3 döneminin ardından AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Bu karar Beylikova sakinlerinin buruk bir sevinç yaşamasına neden oldu. Alp'in hizmetlerinden memnun olduğunu söyleyen Beylikova sakinleri, başkanlarını Odunpazarı'na uğurlamanın hem sevindirici hem de üzücü olduğunu ifade etti. Alp'in yaşlısından gencine herkese çok güzel hitap ettiğini vurgulayan Beylikovalılar, kendisinin Odunpazarı'nda çok güzel işler yapacağına inandığını ve bir kere seçilmesi halinde bir daha gitmeyeceğini düşündüklerini dile getirdi.
"Bize biz olduğumuzu hissettirdi"
Beylikova'da yaşayan Leyla Cesur, "Özkan başkanımız Beylikova'yı Beylikova yaptı. Şu anda sosyal tesislerimiz var mesela. Bir belediye başkanı tarafından değer verildi. Hani sokakta görse 'merhaba' dedi, yanına gittiysek buyur etti. İkramını, çayını, kahvesini hiçbir şekilde bizden esirgemedi. Bize biz olduğumuzu hissettirdi. Biz mesela Odunpazarı'na geçti diye hem sevindik hem üzüldük. Yüzde 50'de kaldı bütün duygularımız" dedi.
"Kayınpederime oy vermedim, Özkan'a 2 defa oy verdim"
İlçe sakinlerinden Ali Şahin, "Biz köyden kent olduk. En ücra köşesinden çık, yalın ayak yürü. Ayağın çamura, toza değmeden gelirsin. Daha ne yapacak? Bir gün hatta takıldım ona. Dedim ki, 'Oğlum her şeyi yaptın, gelecek belediye başkanı çok rahat eder.' O da 'Yok Ali abi' dedi. Yani benim sosyal yaşamımı kim güçlendiriyorsa ben onun yanındayım. Ben sosyalist bir insanım. Kayınpederim burada Anavatan Partisi'nden belediye başkanı oldu, ben ona oy vermedim. Ama Özkan'ın beyni çağdaş olduğu için ona, AK Parti'ye 2 defa oy verdim" şeklinde konuştu.
"Emin olun ki bir kere seçilsin bir daha gideceğini düşünmüyoruz"
Öte yandan Alp'in siyasi bir parti gözetmeden büyüğünden küçüğüne herkese çok güzel hitap ettiğini belirten diğer vatandaşlar ise şunları söyledi:
"Kanalizasyon sorununa olsun, yolların asfaltı olsun, doğalgazı olsun, hepsini getirdi. Hayalleri gerçek yaptı. Biz çiftçiyiz, bizlere önder oldu. Sulama sahamızı genişletti. Beylikova'nın yerlerini yükseltti. Bu kadar katkıda bulunan bir başkanın Odunpazarı gibi bir yerde artık ne yapacağını düşünemiyorum. İnsanları kırmayan, yaşlısıyla, genciyle boyun büken, bizlere yardımcı olan sevgi dolu bir insan. Bütün öğrenciye, halka, yani siyasi bir parti gözetmeden büyüğünden küçüğüne herkese çok güzel hitap edebilen, çok güzel karşılayan bir başkanımızdır. Şu an Odunpazarı'ndaki adaylığında emin olun ki bir kere seçilsin bir daha gideceğini düşünmüyoruz." - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Politika › Özkan Alp, AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Olarak Gösterildi - Son Dakika
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