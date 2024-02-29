Özkan Alp Ihlamurkent Mahallesi Seçim İrtibat Ofisi Açılışında Ziyaretlerde Bulundu

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp Ihlamurkent Mahallesi Seçim İrtibat Ofisinin açılışı sonrası, mahallede esnaf, muhtarlık ve hane ziyaretleri gerçekleştirdi.
Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, her gün birçok farklı mahallede ve merkezde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Odunpazarı'nda sokak sokak, mahalle mahalle seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Alp, Odunpazarlıların yoğun katılımı ile gerçekleşen açılış sonrası hız kesmeden ziyaretlerine devam etti. Ihlamurkent pazarında, pazarcı esnafı ile buluşan Özkan Alp burada mahalle sakinleri ve esnafın yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Seçimlere bir ay kaldığını ifade eden Özkan Alp, "Tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Onların dertlerini, sıkıntılarını dinleyerek 31 Mart'tan sonra çözümün bizde olduğunu anlatıyoruz. Çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Sadece çok çalışmak gerekiyor. Biz bir olursak hep birlikte Odunpazarı için güzel işler ve çalışmalar yapacağız. Daha önce de söyledim yine tekrarlıyorum. Odunpazarı'nın 85 mahallesine aynı hizmeti, eşit hizmeti sağlamak için çalışacağız. Bugün değerli Ihlamurkent Mahalle sakinlerimiz, muhtarıyla, esnafıyla, genciyle bizleri çok mutlu etti. Bize olan desteklerini gönülden hissediyoruz ve onların desteğiyle 31 Mart akşamı ipi göğüsleyen Cumhur İttifakı olacak, ben değil biz olacağız" şeklinde konuştu.
Özkan Alp pazar esnafı ile buluştuktan sonra Nilüfer Caddesi esnaflarını da ziyaret etti. Özkan Alp'e ziyaretleri sırasında Belediye Meclis Üyesi Adayları Mehmet Kepez ve Barış Toprak da eşlik etti. - ESKİŞEHİR
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