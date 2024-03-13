Özkan Alp, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı olarak projelerini açıkladı

Politika

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, katıldığı televizyon programında projelerini açıkladı.

Üç dönem boyunca Beylikova Belediye Başkanlığı yapmış olan Alp, deneyimlerini ve başarılarını anlatarak Odunpazarı'nın mevcut sorunlarına odaklanmayı ve çözümler sunmayı hedeflediğini belirtti. Alp, Odunpazarı'nın önemli sorunlarına dikkat çekerek, özellikle çöp, kaldırım ve yol sorunları ile kentsel dönüşüm ihtiyacına değindi. Bu sorunlara yönelik çözümler üretmek üzere projeler geliştirdiğini vurgulayan Alp, halkın yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Rant yerine halk için kentsel dönüşüm

Seçim çalışmalarının yoğun ancak keyifli geçtiğini ifade eden Alp, vatandaşların desteğinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Yenikent'te kentsel dönüşüm ihtiyacına da değinen Alp, bu alanda yapılacak yeniliklerle bölgenin daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşacağını aktardı. Rant yerine halk için kentsel dönüşümün esas alınacağının altını çizen Alp, vatandaşların fikirlerinin sürece dahil edileceğini ve ekonomik olarak destekleneceklerini açıkladı.

Teleferik Odunpazarı'nı turizme açacak

Emek Mahallesi'nde lise eksikliği sorununu çözeceklerini ifade eden Alp, gençlere yönelik kültür-sanat, eğitim ve spor projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Kadınlara yönelik desteklerin de önemli olduğunu belirten Alp, belediye destekli evde iş imkanları gibi projeleri uygulamaya koyacaklarını açıkladı. Alp, yeni toplu konut projeleri, teleferik hattı ve bisiklet yolu gibi altyapı projelerini de duyurdu. Odunpazarı'nı turizme açacak olan teleferik hattının yanı sıra şehrin spor ve sağlık altyapısını güçlendirecek olan bisiklet yolunun hayata geçirileceğini belirtti.

Özkan Alp, Odunpazarı'nın geleceği için iddialı projelerle seçim kampanyasını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR