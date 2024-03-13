Özkan Alp, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı olarak projelerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özkan Alp, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı olarak projelerini açıkladı

Özkan Alp, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı olarak projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, katıldığı televizyon programında projelerini açıkladı. Alp, Odunpazarı'nın sorunlarına odaklanmayı ve çözümler sunmayı hedeflediğini belirtti. Rant yerine halk için kentsel dönüşüm, teleferik ve bisiklet yolu gibi projeleri hayata geçireceğini açıkladı.

13.03.2024 16:34  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, katıldığı televizyon programında projelerini açıkladı.

Üç dönem boyunca Beylikova Belediye Başkanlığı yapmış olan Alp, deneyimlerini ve başarılarını anlatarak Odunpazarı'nın mevcut sorunlarına odaklanmayı ve çözümler sunmayı hedeflediğini belirtti. Alp, Odunpazarı'nın önemli sorunlarına dikkat çekerek, özellikle çöp, kaldırım ve yol sorunları ile kentsel dönüşüm ihtiyacına değindi. Bu sorunlara yönelik çözümler üretmek üzere projeler geliştirdiğini vurgulayan Alp, halkın yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Rant yerine halk için kentsel dönüşüm

Seçim çalışmalarının yoğun ancak keyifli geçtiğini ifade eden Alp, vatandaşların desteğinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Yenikent'te kentsel dönüşüm ihtiyacına da değinen Alp, bu alanda yapılacak yeniliklerle bölgenin daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşacağını aktardı. Rant yerine halk için kentsel dönüşümün esas alınacağının altını çizen Alp, vatandaşların fikirlerinin sürece dahil edileceğini ve ekonomik olarak destekleneceklerini açıkladı.

Teleferik Odunpazarı'nı turizme açacak

Emek Mahallesi'nde lise eksikliği sorununu çözeceklerini ifade eden Alp, gençlere yönelik kültür-sanat, eğitim ve spor projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Kadınlara yönelik desteklerin de önemli olduğunu belirten Alp, belediye destekli evde iş imkanları gibi projeleri uygulamaya koyacaklarını açıkladı. Alp, yeni toplu konut projeleri, teleferik hattı ve bisiklet yolu gibi altyapı projelerini de duyurdu. Odunpazarı'nı turizme açacak olan teleferik hattının yanı sıra şehrin spor ve sağlık altyapısını güçlendirecek olan bisiklet yolunun hayata geçirileceğini belirtti.

Özkan Alp, Odunpazarı'nın geleceği için iddialı projelerle seçim kampanyasını sürdürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Özkan Alp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özkan Alp, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı olarak projelerini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:17 Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulaması Bundan böyle görüşlere çıkmayacak Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulaması! Bundan böyle görüşlere çıkmayacak
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar’da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:11 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü
16:37 Edirne’de TIR’da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri Edirne'de TIR'da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
15:25 Bolu’da hapis cezası bulunan şahıs polisi görünce intihar etti Bolu'da hapis cezası bulunan şahıs polisi görünce intihar etti
14:57 Mardin’de 13 yıllık kan davası krizi Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi Mardin'de 13 yıllık kan davası krizi! Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi
14:43 Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı
14:40 Ali Koç’tan Galatasaray’a sert sözler: Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz
14:07 Seçil Erzan’ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı Seçil Erzan'ın telefon mesajlarında Fulya ve Merve Terim ayrıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 16:56:29. #1.12#
SON DAKİKA: Özkan Alp, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı olarak projelerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement