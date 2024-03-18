Özkan Alp: Odunpazarı'nı sporun merkezi yapacağız - Son Dakika
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Politika

Özkan Alp: Odunpazarı'nı sporun merkezi yapacağız

Özkan Alp: Odunpazarı\'nı sporun merkezi yapacağız

Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, ilçede spor tesisleri ihtiyacına ilişkin, 'Odunpazarı'nı sporun merkezi yapacağız.' dedi. Alp, bölgede spor tesislerine duyulan ihtiyacın farkında olduğunu belirterek, gençlerin başarılarını ödüllendirmek ve spor hayatlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için altyapı tesisleri inşa etmek gerektiğini vurguladı. Odunpazarı'nda sporu ve sağlıklı yaşamı herkes için erişilebilir kılacak projeler hayata geçireceğini ifade eden Alp, genç sporculara başarılar diledi ve toplumun her kesimiyle birlikte çalışacaklarını belirtti.

18.03.2024 10:01
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Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, ilçede spor tesisleri ihtiyacına ilişkin, "Odunpazarı'nı sporun merkezi yapacağız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Eskişehir'e kazandırılan Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nu ziyaret eden Alp, Türkiye Yıldız-Genç Milli Takım Seçmesi İl Baraj Yarışı ve 10 Yaş 1. Vize Yarışı'nı aileler, çocuklar ve gençlerle birlikte takip etti.

Odunpazarı'nda spor ve toplum sağlığı adına bu tesislerin büyük önem taşıdığını belirten Alp, bölgede spor tesislerine duyulan ihtiyacın farkında olduğunu belirtti.

Sporcuların aileleri sohbet eden Alp, "Spor tesisleri konusunda Eskişehir'de, Odunpazarı'nda büyük eksiklikler ve ihtiyaçlar var. Eskişehir amatör sporlarda Türkiye başarı sıralamasında il olarak 22. sırada. Spor faaliyetlerinde sporcularımız, gençlerimiz yüksek başarı elde ediyor. Ama altyapı tesisleşme sıralamasına baktığımızda Türkiye sıralamasında 81 il içerisinde 78. sıradayız. Gençlerimizin başarılarını ödüllendirmeliyiz. Onların spor hayatlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için altyapı tesisleri inşa etmeliyiz. Tesisleşme sıralamasında da aynı başarı sıralamasında olduğu gibi en az 22. sıraya şehrimizi taşımalıyız." dedi.

Odunpazarı'nda sporu ve sağlıklı yaşamı herkes için erişilebilir kılacak projeler hayata geçireceğini ifade eden Alp, "Gençlerimiz, Odunpazarı'nda benden çok fazla halı saha talep ediyor. Sadece halı saha olarak bakılmaması lazım. Tüm sporların yapılabileceği çok çeşitli salonlar ve tesisler yapacağız. Ben bunu daha önce yaptım. Sizlere söz veriyorum, tekrar yapacağım. Odunpazarı'mızı yüzme havuzları, spor salonları ve yeşil alanlarla çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin neşe dolu vakit geçirebileceği bir yer haline getireceğim." diye konuştu.

Genç sporculara başarılar dileyen Alp, Odunpazarı'nı daha güzel bir geleceğe taşıma konusunda toplumun her kesimiyle birlikte çalışacaklarının altını çizdi.

Kaynak: AA

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