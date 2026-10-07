Özlale, 455 bin kişinin mağdur edildiğini belirtip araştırma önergesi vereceklerini bildirdi

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sermaye piyasasında gerçekleştirilen ve soruşturmaya konu olan bazı işlemlere ilişkin, "Bu ülkenin yargısı ve bürokratları muhalefeti takip etmekten bir soygunu görememiş, milyarlar uçup gitmiş." dedi.

Yeni Parti Grubu adına, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM Genel Kurulunda, Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başarır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşması sırasında borsanın düştüğünü söyleyerek, sistemin yatırımcıya güven vermediğini savundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bağımsız olup olmadığını soran Başarır, geçmiş dönemlerde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve BDDK'ye yapılan bazı atamalara ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Başarır, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın ifadeye çağrılmasına değinerek, ikilinin "davetiye ile ifadeye çağrıldığını" savundu.

Fon soruşturmaları kapsamında 16-17 Eylül'de fondan para çıkaran kişilerin açıklanmasını isteyen Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"600 kişi parayı çalmış. 227 milyar göz göre göre gitmiş. Kim bunlar? Neymiş, 'ticari sır'. Dolandırıcının, hırsızın, vurguncunun ticari sırrı olur mu? Dolandırıcının milyarları ticari sır, Mersin'de bir annenin gecelikli görüntüleri ifşa ediliyor. O anneye yapılanlar benim içimi yakıyor. O anneyi teşhir edenler, bir ailenin milyarlarını koruyor. 'Fatma Hanım tutuklansın' demiyorum, ben tutuklanmaya karşıyım, en son uygulanacak tedbirdir ama neden hep bizim insanlar sabah 06.00'da alınıyor, Fatma Hanım eşiyle kol kola davetiye üzerine adliyeye gidiyor?"

Başarır, Türkiye'de yaşanan sorunların temelinde denetim mekanizmalarının bulunduğunu öne sürerek, "Bu ülkenin yargısı ve bürokratları muhalefeti takip etmekten bir soygunu görememiş, milyarlar uçup gitmiş. Şimdi, 'yurt dışından parayı getireceğiz', bugüne kadar giden hangi paramız gelmiş ki?" sorusunu yöneltti.

"Her şey herkesin gözü önünde oldu"

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, soruşturmaya konu olan sermaye piyasasında gerçekleştirilen bazı işlemler üzerinden hükümeti eleştirdi.

Özlale, yaşananların "göz göre göre geldiğini" iddia ederek, şunları kaydetti:

"Geçen sene Kasım ayında Plan ve Bütçe Komisyonunda, piyasada borsa manipülasyonu yapılan şirketlerin ismini verdik, karşımızda da Sayın Mehmet Şimşek vardı. Hiçbir şey yapmadı. Kamuoyunda bunu dile getiren bir sürü insan oldu, hiçbir şey yapmadı. Daha sonrasında burada bütçe görüşmelerinde Tera'nın adını verdik, hangi hisselerde manipülasyon olduğunun haberini verdik. Sizler bir şey yapmadınız, bu haberleri bir bilgi sayan insanlar geldiler, o fonlara paralarını yatırdılar. Dolayısıyla her şey herkesin gözü önünde oldu."

Söz konusu işlemlerin önceden önlenebileceğini söyleyen Özlale, geçmiş dönemde yaşanan bazı olaylar üzerinden hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Özlale, "Bütün bunlara zamanında önlem almadığınız için bugün oluşan intiharlardan, iflaslardan, temerrütlerden, halkın artık günü kurtaracak parası olmamasından kusura bakmayın ama sizler sorumlusunuz." sözlerini sarf etti.

AK Parti Grubu'na da seslenen Özlale, konuyla ilgili bir araştırma önergesi vereceklerini bildirerek, önergelerine destek istedi.

Özlale, bugün 455 bin kişinin mağdur edildiğini söyleyerek, "Burada mağdur olmayan kişiler lütfen 'ben mağdur değilim' demesinler çünkü denetimsiz bir düzen, bir gün sizin birikiminizi, işinizin geleceğini, çocuğunuzun hayatını da vurabilir." dedi.