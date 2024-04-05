Özlem Çerçioğlu, mazbatanın yemekhanede verilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Özlem Çerçioğlu, mazbatanın yemekhanede verilmesine tepki gösterdi

Özlem Çerçioğlu, mazbatanın yemekhanede verilmesine tepki gösterdi

Yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu, mazbataların yıllardır adliyenin yemekhanesinde verilmesine tepki göstererek 'Utanç verici bir şey bu, Aydın'a yakışmıyor' dedi.

05.04.2024 15:12  Güncelleme: 15:23
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Yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu, mazbataların yıllardır adliyenin yemekhanesinde verilmesine tepki göstererek "Utanç verici bir şey bu, Aydın'a yakışmıyor" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde il genelinde 344 bin 3 oy alarak yeniden başkan seçilen Özlem Çerçioğlu, Aydın Adliyesi'ne giderek mazbatasını aldı. Aydın İl Seçim Kurulu Başkanı Erkan İlbay'ın elinden mazbatasını teslim alan Çerçioğlu, tüm Aydınlılara teşekkür ederek, seçimin kaybedeni olmadığını Aydın'ın kazandığını belirtti. Aydın Adliyesi'nin yemekhanesinde gerçekleştirilen mazbata töreninin yıllardır yemekhanede yapılmasına dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, duruma tepki göstererek "Bu tablo Aydın'ımıza yakışmıyor" dedi.

"Kabul edilebilir gibi bir şey değil"

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'a da tepki göstererek onu 'beceriksizlikle' suçlayan Başkan Çerçioğlu, "Aydın'da mazbata alma töreni bir yemekhanede gerçekleşiyor. Yani ben beceriksiz bu milletvekili derken haksız mıydım? Yakışıyor mu? Türkiye'nin hangi ilinde bir büyükşehir belediye başkanına veya o ilçedeki belediye başkanı adliyenin yemekhanesinde mazbata alır. Utanç verici bir şey. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? İşte, kaybetmelerinin temel sebeplerinden bir tanesi Aydın'da bu. İnsanın asabının bozulmaması mümkün mü? Yemek kokularıyla beraber geliyorsun mazbata almaya. Kabul edilebilir gibi bir şey değil, hiç kimse kusura bakmasın. Ben bunları söylediğim için zaten beni sevmiyorlar. Ben buraya girerken üzüldüm yani. Mazbatanın yıllardır yemekhanede verildiğine üzülüyoruz. Aydın'a yakışan bu mudur" diyerek duruma tepki gösterdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özlem Çerçioğlu, mazbatanın yemekhanede verilmesine tepki gösterdi - Son Dakika

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