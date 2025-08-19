Özlem Çerçioğlu'na AK Parti'den Ziyaret - Son Dakika
Özlem Çerçioğlu'na AK Parti'den Ziyaret

19.08.2025 15:40
AK Parti milletvekilleri, Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti, destek ve işbirliği mesajları verdi.

AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ile Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya konuklarını binanın girişinde karşıladı.

Burada Seda Sarıbaş, Çerçioğlu'na çiçek takdim edip sarıldı.

Ziyarette ellerinde "Aydın'ın efesi topuklu efe", "Özlem ile Aydın rantı yıkacak yarın" yazılı pankart taşıyan çok sayıda partili yer aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Çerçioğlu, bu zamana kadar Aydın'a nasıl hizmet verdiyse bundan sonra da hizmeti sürdüreceğini belirtti.

Aydın'ı karış karış bildiğini belirten Çerçioğlu, "Ben bir yerel siyasetçiyim. Ankara'daki siyaseti sayın milletvekillerimiz yapar. Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktur. Herkese adil ve eşit davrandım. Bundan sonra da adil ve eşit davranacağım. Anlım ak, başım dik. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiçbir şeyden de korkum yok." dedi.

Mustafa Savaş da AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük ailesi olduğunu belirterek, "AK Parti'mize, davamıza, ailemize katılmasından dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın aramıza katılmasından dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Savaş, Özlem Çerçioğlu'nun her zaman yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ise Çerçioğlu'nun partilerine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

"AK Parti ailesi daha da güçlendi ve büyüdü. Dün burada meydanda toplamayla, Ege'nin hatta Marmara'nın illerinden zorlamayla miting yaptılar. Mitingde haddini aşan sözler söylediler. AK Parti teşkilatı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın her zaman yanındayız ve her zaman destekçisi olmaya hazırız."

Kaynak: AA

