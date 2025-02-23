On binlerce kişinin katıldığı AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin başlamasına dakikalar kala ortaya çıkan AK Parti'nin MKYK listesinde birbirinden sürpriz isimler yer aldı.
AK Parti'nin A Takımı'na katılan isimler dikkat çekerken, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yeni MKYK listesinde yer almadığı görüldü.
"Listede adı yok" haberlerinin ardından, resmi X hesabından 'MYK oluşumu ve çalışma esasları'nı paylaşan Zengin, "AK Parti Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri MYK ve MKYK'nin tabii üyesidir" ifadesini kullandı.
Öte yandan; Özlem Zengin, Adli Yargı Kura Töreni sırasında yeğenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıtmıştı. Canlı yayınlanan törende yaşanan olay sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Özlem Zengin kura çekimi devam ederken söz almış ve Cumhurbaşkanı'na dönerek "Kurada hemen göremeyeceğiz ama benim yeğenim Arif Dağhan'ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" demişti. Zengin daha sonra "Arif'ciğim neredesin?" diye seslenmiş ve "Biraz sonra yerini öğreniriz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım" sözleriyle konuşmasını tamamlamıştı. Zengin'in çağrısı üzerine salonda beklenmedik bir durum yaşanmıştı. Aynı ismi taşıyan iki Arif Dağhan birden ayağa kalkmıştı. Grup Başkanvekili "yeğenim olan" diye açıklama yapınca, diğer hakim adayı yerine oturmuştu. Yeğen Arif Dağhan kendini Cumhurbaşkanı'na tanıtmıştı.AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
Son Dakika › Politika › AK Parti'nin yeni MKYK listesinde adı geçmeyen Özlem Zengin'den açıklama - Son Dakika
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