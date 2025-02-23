AK Parti'nin yeni MKYK listesinde adı geçmeyen Özlem Zengin'den açıklama - Son Dakika
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Politika

AK Parti'nin yeni MKYK listesinde adı geçmeyen Özlem Zengin'den açıklama

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AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer alan isimler kadar yer almayan isimler de dikkat çekti. Listede adı geçmeyen Özlem Zengin adeta "Ben de varım" açıklamasında bulundu. Zengin, "AK Parti Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri MYK ve MKYK'nin tabii üyesidir" ifadelerini kullandı.

23.02.2025 12:19  Güncelleme: 13:56
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On binlerce kişinin katıldığı AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin başlamasına dakikalar kala ortaya çıkan AK Parti'nin MKYK listesinde birbirinden sürpriz isimler yer aldı.

AK Parti'nin A Takımı'na katılan isimler dikkat çekerken, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin yeni MKYK listesinde yer almadığı görüldü.

"PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ MKYK'NİN TABİİ ÜYESİDİR"

"Listede adı yok" haberlerinin ardından, resmi X hesabından 'MYK oluşumu ve çalışma esasları'nı paylaşan Zengin, "AK Parti Tüzüğümüze göre TBMM Parti Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri MYK ve MKYK'nin tabii üyesidir" ifadesini kullandı.

Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı

KURA TÖRENİNDE YEĞENİNİ ERDOĞAN'LA TANIŞTIRMIŞTI

Öte yandan; Özlem Zengin, Adli Yargı Kura Töreni sırasında yeğenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıtmıştı. Canlı yayınlanan törende yaşanan olay sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Özlem Zengin kura çekimi devam ederken söz almış ve Cumhurbaşkanı'na dönerek "Kurada hemen göremeyeceğiz ama benim yeğenim Arif Dağhan'ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" demişti. Zengin daha sonra "Arif'ciğim neredesin?" diye seslenmiş ve "Biraz sonra yerini öğreniriz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım" sözleriyle konuşmasını tamamlamıştı. Zengin'in çağrısı üzerine salonda beklenmedik bir durum yaşanmıştı. Aynı ismi taşıyan iki Arif Dağhan birden ayağa kalkmıştı. Grup Başkanvekili "yeğenim olan" diye açıklama yapınca, diğer hakim adayı yerine oturmuştu. Yeğen Arif Dağhan kendini Cumhurbaşkanı'na tanıtmıştı.

AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
AK Parti\'nin yeni MKYK listesinde adı geçmeyen Özlem Zengin\'den açıklama

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Son Dakika Politika AK Parti'nin yeni MKYK listesinde adı geçmeyen Özlem Zengin'den açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • mahmut bilgin:
    isabetli bir karar olmuş 209 3 Yanıtla
  • Kaan Yıldız:
    başkanım size özlem zengini tanıtmak istiyorum, kendisine bi selam verseniz, belki kabinede ismini görürüz, özlemcim nerdesin? özlem zengin?? Arif Dağhan.. 155 2 Yanıtla
  • Casper:
    Eyvah Gitti Paralar Gerçi Tuzları Kuru Hiç Birşey Olmaz 102 2 Yanıtla
  • Psy Straps:
    milletin neredeyse nefret ettiği vekili bir yere alıp riske edemezler artık. osman gökçek de gidici ve daha birçok vekil gidecek. 80 5 Yanıtla
  • rambo kenan:
    kerimcan durmazı göremedık lıstede mesut özilinki var ama kerimcan yoksa oy moy yok 61 12 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    heybeyi doldurmuş turplari toplamış demek 71 1 Yanıtla
  • Anthony Montaja:
    Nihayet. Görüntü kirliliğine sebep oluyor 55 0 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş:
    Yenıler demiştir sıra bizde birazda biz yiyelim. 40 3 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Ben, içinde bulunduğu camianın şerefini ayaklar altına aldığı halde baş üstünde taşındığını gördüm ve hiç unutmayacağım. (İstanbul 1. sıra vekil aday adayı. Vaay anasını.) 31 1 Yanıtla
  • Coşkun Aksu:
    on nmr 29 2 Yanıtla
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