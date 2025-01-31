Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti - Son Dakika
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Politika

Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ndeki çıkışıyla ilgili bir paylaşım yapan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, ''Adli kura toplantısında kürsüden hangi savcının hangi siyasetçimizin yakını olduğunun bizzat o siyasetçimiz tarafından anons edilmesi doğru değildir'' dedi.

31.01.2025 10:23
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştırdı. Kura töreninde mikrofonu alan Zengin, "Kurada hemen göremeyeceğiz ama... Benim yeğenim Arif Dağhan'ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz" dedi.

METİNER'DEN TEPKİ GELDİ

Törende yeğenini ayağa kaldırıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıtan Zengin'in bu anları sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"SAHNEDE GÖRÜNMELERİ DE ANONS EDİLMESİ DE..."

Özlem Zengin'in bu çıkışının AK Parti'ye zarar verebileceğini ifade eden Metiner, "Adli kura toplantısı bir parti toplantısı değildir. O yüzden Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımız dışında partili aidiyeti olan arkadaşlarımızın o kura toplantısında sahnede görünmeleri doğru değildir. Adli kura toplantısında kürsüden hangi savcının hangi siyasetçimizin yakını olduğunun bizzat o siyasetçimiz tarafından anons edilmesi de doğru değildir. Bu gereksiz yere yanlış bir algının oluşmasına sebep verir. Bunun doğru olmadığını söylemek bir hassasiyet işidir. Bunu dostane bir uyarı ve eleştiri üslubuyla sunmak, AK Parti davasına gönül vermiş herkesin en doğal hakkıdır" ifadelerine yer verdi.

Özlem Zengin\'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

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Son Dakika Politika Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (63)

  • Engin Engo:
    DOYMAK NEDİR BİLMEYEN BİR GÜRUH İLE KARŞI KARŞIYAYIZ. KENDİMİZ ETTİK KENDİMİZ ÇEKECEĞİZ. 633 9 Yanıtla
  • HASAN ŞENGÜL:
    torpilliler anlasildi 516 6 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bakalım kuradan sonra Arifi direk Yargıtay'a ya da Bakanlığa alacaklar mı 437 5 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    şimdi bunlardan ADALET bekleyeceğiz, öyle mi ? yani ülkede ADALETİN ÜSTÜNLÜĞÜ değil, ÜSTÜNLERİN ADALETİ var. 383 3 Yanıtla
  • Ali Ayaş:
    Bizde yeğenimizle gururlanmak isteriz sizler ve parazitlerinizden sıra gelirse... 350 3 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Müsamere gibi 326 1 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Görmemişin bir yeğeni olmuş, onu da kura çekiminde gösteriyormuş, devlet aklına ve adabına uygun bir hareket tarzı değil kesinlikle 322 2 Yanıtla
  • Fatih Oguz:
    arif dağhan , arif dahhan dikkat dikkat benim yegenim :) arkadaki kurrayı cekenler dikkat dikkat iyi yer iyi konum aman ha benim yegenim dikkat dikkat .... 298 2 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    Diğerlerini bilmem bu benden KIRAL TORPİLLİ diyor, Ona göre Dikkat edin diyor ABLAMIZ 274 1 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Bide diyorsunuz CHP kuzenlerini aile şirketi yaptı belediyeye asıl torpili hukuksuzluğu adaletsizliği siz getirdiniz ak parti 2014 sonrası bozuldu ak parti demek torpil demek Ankara demek dayı demek..bittiniz vallahi bizi sağuttunuz kendinizden akp 261 10 Yanıtla
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