Özlü, sanayi sitesini gezdi - Son Dakika
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Özlü, sanayi sitesini gezdi

07.03.2022 17:20
Özlü, sanayi sitesini gezdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yapımı devam eden ve kısa süre sonra başlayacak olan projeler için saha ziyaretlerini sürdürüyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yapımı devam eden ve kısa süre sonra başlayacak olan projeler için saha ziyaretlerini sürdürüyor. Özlü, eski sanayi sitesi esnaflarını ziyaret ederek, sanayinin taşınma süreci ve Forum Düzce projesi hakkında görüş alış verişinde bulundu.

2022 yılında Düzce Belediyesinin tüm gücü ile sahada olacağını her fırsatta söyleyen Başkan Özlü, devam eden ve planlanan projeler için saha ziyaretlerini aksatmadan sürdürüyor. Yoğun bir program ile saha ziyaretlerini sürdüren Özlü, gerek esnaf ziyaretleri gerekse daha önce birlikte çalışma imkanı bulduğu isimleri ziyaret ederek hem projelerini anlatıyor hem de vefa örneği sergiliyor.

Bu kapsamda, eski sanayi çarşısında faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Özlü, eski sanayi Modern Sanayi Sitesine taşınması ve mevcut alanda yapılacak olan 'Forum Düzce' Projesi konusunda detaylı bilgilendirme yaparak, esnafların tam desteğini aldı.

Başkan Özlü, geçmiş dönemlerde birlikte çalışma fırsatı bulduğu isimlerden biri olan AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Nihal Aydın ve babası Mahmut Aydın'ı işyerlerinde ziyaret ederek vefa örneği gösterdi. - DÜZCE

Özlü, sanayi sitesini gezdi
Özlü, sanayi sitesini gezdi

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Faruk Özlü, Düzce, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Özlü, sanayi sitesini gezdi - Son Dakika


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