Öztrak, fon soruşturmaları Meclis'te çözülmezse daha büyük krizler konusunda uyardı

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Külliye kurullarından milletin içine sinecek, yerli ve yabancı yatırımcıya yeniden güven verecek bir sonuç çıkması mümkün değildir. Bu yüzden çare, büyük milli meselelerin kesin çözüm adresi olan Meclisimizin vaziyete el koymasıdır." dedi.

Öztrak, TBMM Genel Kurulunda Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında yaptığı konuşmada, fon soruşturmalarına ilişkin uygulamaları eleştirdi.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı'nın ölümüne değinen Öztrak, büyük bir "finansal skandalın ortasında yaşanan" ölüm olayının hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiğini dile getirdi.

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri denetleyenlerle denetlenenler arasındaki ilişkileri eleştiren Öztrak, birçok manipülasyonla hisselerin şişirildiğini söyledi.

Kimsenin, partisinin vekillerini kriz masasına oturtarak veya dijital OHAL ilan ederek "bu sarmaldan" kurtulamayacağını ifade eden Öztrak, şöyle konuştu:

"Külliye kurullarından milletin içine sinecek, yerli ve yabancı yatırımcıya yeniden güven verecek bir sonuç çıkması mümkün değildir. Bu yüzden çare, büyük milli meselelerin kesin çözüm adresi olan Meclisimizin vaziyete el koymasıdır. Zararların ve sorunların kimse korunmadan tespit edileceğine, nepotizm ve nüfuz ticareti ağının ortaya çıkarılıp temizleneceğine, vurguncuların mal varlıklarından vurdukları paranın derhal tahsil edilip mağdurlara ödeneceğine dair toplumda güveni ancak TBMM çatısı altında tüm partilerin katılımıyla bir araştırma komisyonu kurarak ve işleterek sağlayabilirsiniz."

Öztrak, konunun Meclis çatısı altında çözülmemesi halinde yarın çok daha büyük krizlerle ve çok daha büyük maliyetlerle karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle mağdur sayısının 1,5 milyon civarında olduğunu iddia etti.

Denetleyici ve düzenleyici kurumların görevini yapmadığını savunan Akay, bir portföy şirketinin dijital varlıkları soğuk cüzdan kullanarak yurt dışına kaçırdığına ilişkin iddianın da araştırılmasını istedi.

Vatandaşın devlete ve kurumlarına güvendiğini, gelirlerinin enflasyonun altında ezilmemesi için bu piyasalara girdiğini belirten Akay, "Vatandaşın beklentisi şudur, çok hızlı bir şekilde mağduriyetlerinin giderilmesi ve ödemelerinin süratle yapılması. Nitelikli yatırımcılar da dahil bu piyasada zarar gören herkesin ödemelerinin yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.