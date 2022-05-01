Öztürk: "Bayramın bütün insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum" - Son Dakika
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Öztürk: "Bayramın bütün insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum"

01.05.2022 11:48
Öztürk: "Bayramın bütün insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Esat Öztürk'ün mesajı şu şekilde:

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifi bir defa daha yaşamanın şükrünü eda ediyoruz. Ramazan Ayı'na veda ederken hüzünleniyor ama aynı zamanda sevgi, kardeşlik ve dostluk duygularının dalga dalga yayıldığı bayram sabahına kavuşmanın sevincini taşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda salgın nedeniyle bayramlarda sevdiklerimizle bir arada olmadık. Bayramın neşesini hep birlikte yaşayamadık. Şükürler olsun ki bu sene sevdiklerimize rahat rahat bir araya gelerek bayram sevincini birlikte yaşayacağız. Bayram günleri birbirimize yaklaşma, gönlümüzün ve hanemizin kapılarını açma, mutluluğumuzu paylaşma vaktidir. Bu bayram küskünlüklere, dargınlıklara son verelim. Aile büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, arkadaş ve dostlarımızı ziyaret edelim. Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin ve kimsesizlerin tebessümleriyle bayramımıza bir kat daha anlam katalım. Ahirete göç eden geçmişlerimizi ve mübarek vatanımız için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad edelim. Bu duygu ve düşüncelerle İslam Alemi'nin, aziz milletimizin ve Yahyalılı hemşehrilerimin Mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın bütün insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Ramazan Bayramı, Esat Öztürk, Ramazan, Bayram, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Öztürk: 'Bayramın bütün insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum' - Son Dakika


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