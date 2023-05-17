Öztürk Yılmaz'ın liderliğindeki Yenilik Partisi'nden seçime damga vuran oy oranı! - Son Dakika
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Öztürk Yılmaz'ın liderliğindeki Yenilik Partisi'nden seçime damga vuran oy oranı!

17.05.2023 13:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert eleştirileri ile adından sıkça söz ettiren Öztürk Yılmaz liderliğindeki Yenilik Partisi, Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre seçimde 11 bin 824 kişinin oyunu aldı. Partinin oy oranı da 0,02 oldu.

14 Mayıs'ta yapılan seçimler sonrası resmi olmayan sonuçlara göre siyasi partilerin oy oranları şekillenmeye başladı. Siyasi partilerin büyük çoğunluğu seçimden beklediği sonucu alamadı. Bu partilerden biri de Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi oldu.

ERDOĞAN'A MEYDAN OKUMUŞTU

İddialı açıklamalarıyla bilinen Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, geçtiğimiz yıl kasım ayında partisinin 1. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okumuştu.

"KARŞIMA ÇIK KARŞIMA"

Erdoğan'a "Çık karşıma" diyerek meydan okuyan Yılmaz, "Seninle Musul konusunu açmak istiyorum. Eğer erkeksen şimdi sen karşıma gel. Seninle konuşmak istiyorum Erdoğan. Öyle oradan yandaş basıncılarını alıp, kameraların önünü dizip, uçaklara bindirip, yedirip içirip, rüşvet vererek konuşma. Erdoğan karşıma çık karşıma. Karşıma çık" demişti.

EN DÜŞÜK OYU ALAN PARTİ OLDU

Yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren Yılmaz, pazar günü yapılan seçimlerde büyük bir hezimet yaşadı. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Yenilik Partisi, seçimde 11 bin 824 oy aldı. Bu da oran olarak 0,02'ye tekabül ediyor. Yenilik Partisi, 0,02'lik oy oranıyla seçime katılan partiler arasında en düşük oyu alan parti oldu.

YORUMLAR (4)
  • Hasan Yıldız: ben parti kuruyum bundan fazla oy alırım Cevap Yaz 17 0 Yayından Kaldır
  • semih has: özürlü... Cevap Yaz 46 17 Yayından Kaldır
  • mustafa kemal ünal: Eskişehir de 2 oy almış gene iyi Cevap Yaz 49 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Öztürk Yılmaz'ın liderliğindeki Yenilik Partisi'nden seçime damga vuran oy oranı! - Son Dakika


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