Öztürkler'den Spor İzolasyonuna Tepki - Son Dakika
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Öztürkler'den Spor İzolasyonuna Tepki

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KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, spor kampı iptal girişimlerini kınadı ve insanlık dışı engelleri vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Barcelona akademisinin Lefkoşa'da gerçekleştirmeyi planladığı kampın iptal edilmesine yönelik girişimlerine tepki göstererek, "Bugün gelinen aşamada, akademi düzeyindeki gençlerin bir araya gelerek spor yapmasına, eğitim almasına ve hazırlık kampı düzenlemesine dahi engel olmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Barcelona akademisinin Lefkoşa'da gerçekleştirmeyi planladığı kampa yönelik iptal girişimlerini değerlendirdi. Öztürkler, "Hazırlık kampının iptal edilmesi veya Güney Kıbrıs'a taşınması yönündeki girişimler, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik tahammülsüzlüğünün geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bugün gelinen aşamada, akademi düzeyindeki gençlerin bir araya gelerek spor yapmasına, eğitim almasına ve hazırlık kampı düzenlemesine dahi engel olmaya çalışan bir zihniyet bulunmaktadır. Kıbrıs Türk halkına yıllardır haksız ve insanlık dışı spor izolasyonu uygulayanlar şimdi aynı anlayışı KKTC'de düzenlenecek bir kampa katılmak isteyen gençlere de dayatmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Tüm dünya bu zihniyeti görmelidir"

Sporun birleştirici gücünden ve gençlerin dostluk içerisinde bir araya gelmesinden rahatsızlık duyulmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Öztürkler, "Tüm dünya bu zihniyeti görmelidir" dedi. Uluslararası topluma çağrıda bulunan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Kıbrıs Türk halkının en temel sportif faaliyetlere katılımını dahi engellemeye yönelik girişimler karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti. Rum tarafının bir yandan görüşme masasında güven oluşturma ve iş birliğinden söz ederken diğer yandan gençlerin spor yapmasına ve uluslararası bir akademinin KKTC'de kamp düzenlemesine karşı çıkmasının ciddi bir çelişki olduğunu ifade eden Öztürkler, bu tür girişimlerin taraflar arasında güven oluşturma çabalarına da zarar verdiğini kaydetti.

"Önce varlığımızı kabul etmeleri gerekiyor"

Kıbrıs'ta gerçek ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşılabilmesi için Kıbrıs Türk halkının varlığının, egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının kimliğini, kurumlarını, gençlerini ve Ada'daki varlığını yok sayan bir anlayışla ortak bir gelecek kurulamayacağını söyledi. Öztürkler, Rum tarafının girişimlerinin Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşma, spor yapma, üretme ve geleceğini kendi elleriyle şekillendirme mücadelesine engel olamayacağını belirtti. Kıbrıs Türk halkının geçmişte çok daha ağır şartlarda, her türlü baskı ve engellemeye rağmen dayanışması, birlikteliği ve inancıyla var olmayı başardığını ifade eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı, bugün de aynı kararlılıkla mücadelenin sürdürüldüğünü kaydetti. Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının geçmişte dayanışması ve sarsılmaz inancıyla önündeki engelleri aşmayı başardığını, bugün de gençlerin önüne örülen duvarların aşılacağını ve Kıbrıs Türk halkını dünyadan koparmaya yönelik her türlü haksızlığa karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Meclis Başkanı, Politika, Kıbrıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Öztürkler'den Spor İzolasyonuna Tepki - Son Dakika

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