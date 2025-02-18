Öztürkmen'den Sivil Toplum Eleştirisi

Politika

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin yıllardır değişmediğini belirterek, bu durumu eleştirdi.

Öztürkmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, et sektörünü sadece 4 büyük firmanın kontrol ettiğini öne sürdü.

Bu konuya ilişkin ısrarlı açıklamalar yapmalarının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ekiplerinin 4 firmaya ait çiftliklerde incelemelerde bulunduğunu anlatan Öztürkmen, "söz konusu firmaların 3 milyar lirayı bulan kazancı kayıt dışı bıraktığının belirlendiğini" iddia etti.

Kırmızı etin sofraya en düşük 550 liraya gelebildiğini dile getiren Öztürkmen, et fiyatlarının yüksek olduğunu ve "vatandaşın pahalı ete mahkum edildiğini" savundu.

TÜSİAD'ın birtakım önerilerde bulunduğunu ifade eden Öztürkmen, "Bu toplumda sesi çıkması gereken sadece TÜSİAD mıdır?" sorusunu yöneltti.

CHP'li Öztürkmen, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin yıllardır değişmediğini anımsatarak, bu durumu eleştirdi. Öztürkmen, "bu kişilerin, temsil ettikleri toplum kesimlerinin sorunlarını dile getirmediğini" ileri sürdü.