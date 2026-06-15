Pakistan, ABD-Iran Anlaşmasına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan, ABD-Iran Anlaşmasına Ev Sahipliği Yapacak

15.06.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran anlaşmasının imza törenine ev sahipliği yapacak.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında varılan anlaşmasının Cenevre'de yapılacak imza törenine Pakistan'ın en sahipliği yapacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi gelişmeyi doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını söylemişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de anlaşmasının Cenevre'de yapılacak imza törenine Pakistan'ın en sahipliği yapacağını söyledi. Başbakan Şerif, Ulusal Meclis'e yaptığı konuşmasında "İmza töreni, 19 Haziran'da Cenevre'de gerçekleşecek ve Pakistan buna ev sahipliği yapacak" dedi.

Başbakan Şerif ayrıca, Şubat ayında İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırıları başlatan Washington ve Tahran'ın, Lübnan da dahil tüm cephelerde düşmanlıkları sona erdirme konusunda anlaştıklarını bir kez daha vurguladı.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılara başlamış ve çatışma boyunca Pakistan, arabuluculuk faaliyetleri yürütmüştü. Pakistan, Nisan ayında başkent İslamabad'da iki taraf arasındaki ilk görüşme turuna da ev sahipliği yapmıştı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Pakistan, ABD-Iran Anlaşmasına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
FIFA’dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
İsrail saldırısının ardından İran’dan ABD’ye sert tepki: Ya iradesi yok ya da gücü yetmiyor İsrail saldırısının ardından İran'dan ABD'ye sert tepki: Ya iradesi yok ya da gücü yetmiyor
Sinirler gerildi Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
Montella’ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor

12:52
Real Madrid bombayı patlattı 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
Real Madrid bombayı patlattı! 60 milyon euroluk transfer resmen açıklandı
11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
08:40
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 13:06:05. #.0.4#
SON DAKİKA: Pakistan, ABD-Iran Anlaşmasına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.