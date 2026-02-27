Pakistan Başbakanı Şerif, Askeri Karargahı Ziyaret Etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan ile Afganistan arasında devam eden çatışmalar sırasında Pencap eyaletindeki Rawalpindi'de bulunan Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret ederek askeri yetkililerden sahadaki son duruma ilişkin kapsamlı brifing aldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesi ile Afganistan arasındaki çatışmalar devam ederken Pencap eyaletinin Rawalpindi şehrindeki Genelkurmay Karargahı'na ziyaret gerçekleştirdi. Pakistanlı askeri yetkililer, ziyareti sırasında Şerif'e taraflar arasındaki çatışmaya ilişkin detaylı bilgi verdi. Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Şerif, ziyareti sırasında Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan'ın (TTP) odaklarına ve faaliyetlerine tolerans gösterilmemesi gerektiğini söyledi. Afganistan tarafının eylemlerinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Şerif, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in komutasındaki Pakistan Silah Kuvvetleri'nin ülkeyi savunmaya her zaman hazır olduğunu vurguladı. Şerif, Pakistan ordusunun sınır bölgelerindeki saldırıları püskürtmeye yönelik kapasitesini överek, "Pakistan her türlü saldırıya karşı kendini nasıl savunacağını bilmektedir. Halk, ülkesini korumak için silahlı kuvvetlerin yanındadır" ifadelerini kullandı.

Pakistan-Afganistan çatışması

Afganistan, dün akşam saatlerinde ülkeye giriş için önemli bir sınır geçiş noktası olan Torkham sınır kapısı da dahil olmak üzere sınır boyunca geniş bir alanda bulunan çeşitli Pakistan askeri karakollarına saldırmaya başlamıştı. Bunun üzerine Pakistan, Afganistan'a hava saldırıları başlatmıştı. Pakistan, sınır bölgesinde artan çatışmaların ardından Afganistan'a savaş ilan etmişti. - RAWALPINDI