Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılayarak, "Bu tarihi gelişme, değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türk liderliğinin ve Türk milletinin uzlaşma, birlik ve istikrar yolunda ilerlemeye devam etme yönündeki sarsılmaz kararlılığını yansıtıyor" dedi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Şerif, kararın kalıcı barış ve terörden arındırılmış bir Türkiye yolunda önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi. Şerif açıklamasında, "Bu tarihi gelişme, değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türk liderliğinin ve Türk milletinin uzlaşma, birlik ve istikrar yolunda ilerlemeye devam etme yönündeki sarsılmaz kararlılığını yansıtıyor" dedi.
Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin terörizmin her türlü biçim ve tezahürünün kökünü kazımaya kararlı olduğunu kaydetti. - İSLAMABAD
Son Dakika › Politika › Pakistan Başbakanı Şerif: 'PKK'nın kendini feshetme kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarsılmaz kararlılığını yansıtıyor' - Son Dakika
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