Pakistan'dan Türkiye'ye Taziye Mesajı

Politika

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınayarak, Türkiye'ye taziyelerini iletti.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında Türkiye'ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, terör saldırısını kınayarak, Türkiye'ye taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Zardari, Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, "Bu alçakça saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz" dedi.

Başbakan Şerif, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle küresel bir tehdit olduğunu ve terör belasına maruz kalan Pakistan'ın bu tür vahşi eylemlerin neden olduğu acı ve ıstırabı anladığını belirtti. Teröristlerin barış ve insanlığın düşmanı olduğunu vurgulayan Zardari, terör belasının ortadan kaldırılması ve tüm uluslar için güvenli bir gelecek sağlanması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini yineledi. - İSLAMABAD