Pakistan, Hamas liderinin ölümü üzerine Filistinlilerle dayanışma için yas ilan etti

Politika

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından Filistinliler ile dayanışma için yarın 1 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Pakistan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yasını tutuyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif parti müttefikleriyle yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, Haniye'nin ölümünün ardından Filistinliler ile dayanışma için yarın 1 günlük yas ilan edildiğini bildirdi.

Şerif açıklamasında, Haniye'nin gıyabi cenaze namazının yarın Cuma namazından sonra ülke genelinde kılınacağını belirtti. Haniye'ye düzenlenen suikastın kınanması gerektiğini söyleyen Şerif, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararları da dahil olmak üzere dünya tarafından kabul edilen kararları ağır bir şekilde ihlal ettiğini vurguladı. Şerif, İsrail'in Filistin'de devam eden terörizmini "İslam ümmeti için bir trajedi" olarak nitelendirdi.

Yaralı Filistinliler tedavi için Pakistan'a getirilecek

Gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yapılan açıklamaya göre, suikastın Filistinlilere yönelik devam eden zulmü durdurma ve bölgede barışı tesis etme çabalarını sabote etmeye yönelik kasıtlı bir komplo olduğu konusunda mutabık kalındı. Bu tür olayların dünya barışına zarar verdiğini ve bölgede daha fazla gerginliğe neden olduğu konusunda fikir birliğine varıldı. Silahsız Filistinlilerin insani yardıma derhal erişiminin sağlanması talep edildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Filistin'e yardım malzemesi ulaştırmaya devam edeceği, tıbbi yardım için etkin tedbirlerin alınacağı ve bu çerçevede yaralı Filistinlilerin tedavi için Pakistan'a getirileceği kaydedildi.

Toplantıda ayrıca, BM de dahil olmak üzere uluslararası toplumdan sessizliklerini bozmaları ve Siyonist güçler tarafından Filistinlilere yönelik devam eden soykırımı derhal durdurmaları, İsrail'i Filistinlilere yönelik savaş suçları ve zulümleri nedeniyle adalet önüne çıkarmaları talep edildi. - İSLAMABAD