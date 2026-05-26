Pakistan, İbrahim Anlaşmaları'na Katılmayı Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan, İbrahim Anlaşmaları'na Katılmayı Reddetti

26.05.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Bakanı Asif, ideolojilere aykırı anlaşmalara katılmayacaklarını belirtti.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan dahil bazı ülkelere yaptığı İbrahim Anlaşmaları'na katılım çağrısına cevap vererek, "Bireysel olarak, temel ideolojilerimizle çelişen hiçbir anlaşmaya katılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çok net bir duruşumuz var, bu bizim için kabul edilebilir değil" dedi.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan dahil bazı ülkelere yaptığı İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) katılım çağrısına cevap verdi. Asif, "Bireysel olarak, temel ideolojilerimizle çelişen hiçbir anlaşmaya katılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bu konuda bizim tarafımızdan atılmış bir girişim yok, kimse de bize böyle bir teklif yapmadı" dedi.

ABD'den İbrahim Anlaşmaları'na katılım konusunda bir temas olup olmadığı sorusuna Khawaja Asif, Pakistan'ın tutumunun değişmediğini söyledi. Pakistanlı Bakan, "Çok net bir duruşumuz var, bu bizim için kabul edilebilir değil. Ayrıca pasaportlarımızda İsrail'in adı bile yer almayan tek ülkeyiz" şeklinde konuştu.

"Bu destek ve iş birliği, tarihi İbrahim Anlaşmaları'na katılmalarıyla daha da güçlenecek"

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü yaptığı açıklamada, İran ile müzakere sürecine dahil olan ülkelere teşekkür etmiş, "Şimdiye kadar destekleri ve iş birlikleri için Orta Doğu'daki tüm ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Bu destek ve iş birliği, tarihi İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) katılmalarıyla daha da güçlenecek ve kim bilir, belki İran İslam Cumhuriyeti de katılmak isteyebilir" ifadelerini kullanmıştı.

ABD medyasının haberine göre ise Trump, İran'la savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma sağlanması halinde bazı ülkelerin İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) katılmasını istemişti. ABD'li iki yetkiliye dayandırılan bilgilere göre Trump, görüşmede İran savaşına ilişkin sürecin ardından Orta Doğu'da bir sonraki adımın İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi olacağını söylemişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Pakistan, Güvenlik, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Pakistan, İbrahim Anlaşmaları'na Katılmayı Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İskoçya’da McTominay’in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı İskoçya'da McTominay'in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
Öğrenciler Bilgi Üniversitesi’nin yeniden açılmasını kampüste kutladı Öğrenciler Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açılmasını kampüste kutladı
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel fotoğraflarında yeni düzenleme CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel fotoğraflarında yeni düzenleme

17:18
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
15:45
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
15:33
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 18:02:49. #7.13#
SON DAKİKA: Pakistan, İbrahim Anlaşmaları'na Katılmayı Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.