Pakistan, İbrahim Anlaşmaları'na Katılmayı Reddetti

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan dahil bazı ülkelere yaptığı İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) katılım çağrısına cevap verdi. Asif, "Bireysel olarak, temel ideolojilerimizle çelişen hiçbir anlaşmaya katılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bu konuda bizim tarafımızdan atılmış bir girişim yok, kimse de bize böyle bir teklif yapmadı" dedi.

ABD'den İbrahim Anlaşmaları'na katılım konusunda bir temas olup olmadığı sorusuna Khawaja Asif, Pakistan'ın tutumunun değişmediğini söyledi. Pakistanlı Bakan, "Çok net bir duruşumuz var, bu bizim için kabul edilebilir değil. Ayrıca pasaportlarımızda İsrail'in adı bile yer almayan tek ülkeyiz" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü yaptığı açıklamada, İran ile müzakere sürecine dahil olan ülkelere teşekkür etmiş, "Şimdiye kadar destekleri ve iş birlikleri için Orta Doğu'daki tüm ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Bu destek ve iş birliği, tarihi İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) katılmalarıyla daha da güçlenecek ve kim bilir, belki İran İslam Cumhuriyeti de katılmak isteyebilir" ifadelerini kullanmıştı.

ABD medyasının haberine göre ise Trump, İran'la savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma sağlanması halinde bazı ülkelerin İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) katılmasını istemişti. ABD'li iki yetkiliye dayandırılan bilgilere göre Trump, görüşmede İran savaşına ilişkin sürecin ardından Orta Doğu'da bir sonraki adımın İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi olacağını söylemişti. - İSLAMABAD