Pakistan ve Hindistan'da Ateşkes Memnuniyeti

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasında memnuniyet duyuyoruz. Tarafları, doğrudan ve sağlıklı bir diyalogun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya çağırıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasında memnuniyet duyuyoruz. Tarafları, doğrudan ve sağlıklı bir diyalogun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya çağırıyoruz. Güney Asya'da istikrarı sürdürülebilir hale gelmesi bakımından, benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, kurulması gerektiği aşikardır. Başta ABD olmak üzere ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA