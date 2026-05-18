Pakistan ve İran'dan Diplomatik Temaslar

18.05.2026 20:02
Pakistan İçişleri Bakanı Naqvi, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile önemli görüşmeler yaptı.

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, resmi ziyarette bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, resmi ziyarette bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'daki temaslarını sürdürüyor. Naqvi, ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Görüşmede ABD-İran arasındaki müzakere süreci ve Orta Doğu bölgesindeki çatışmayı sonlandırmaya yönelik bir anlaşmaya varılmasına ilişkin adımlar ele alındı. Arakçi, Pakistan'ın yürüttüğü diplomasi girişimleri nedeniyle Naqvi'ye teşekkür etti. İranlı bakan ayrıca, Washington'dan bazı olumlu mesajlar aldıklarını ancak Beyaz Saray'a duyulan derin güvensizliğin nihai bir anlaşmaya ulaşılmasının önündeki en büyük engel olmaya devam ettiğini ifade etti.

Taraflar, bölgede istikrarın sağlanması amacıyla diplomatik kanalların açık tutulmasına yönelik kararlılıklarını da yineledi.

Naqvi, Pezeşkiyan ve Galibaf ile bir arya gelmişti

Naqvi, Tahran'daki temasları kapsamında dün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaklaşık 1,5 saatlik görüşme gerçekleştirmişti. Pakistanlı bakan ayrıca İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile de ayrı bir görüşme yapmıştı. Diplomatik kaynaklara göre Naqvi ile Galibaf, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin önemli konularda fikir alışverişinde bulunmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

