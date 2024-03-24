Palandöken Belediyesi\'nin Ramazan Sevinci Çocuk Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Politika

Palandöken Belediyesi tarafından her yıl ramazan ayında düzenlenen "Ramazan Sevinci Çocuk Şenliği" bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Karagöz Hacivat gösterisi, meddah hikayeleri, çocuk şarkıları dinletileriyle eğlenceli vakit geçiren çocuklar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a sevgi gösterisinde bulundular.

"Sunar: Çocuklarımızın ramazan sevincini paylaşıyoruz

Yunus Emre Mahallesi'nde hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe, İçişleri Eski Bakanı, AK Erzurum Milletvekili Selami Altınok da katıldı. Yaklaşık Bin 500 katılımın olduğu etkinlikte, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, çocukların mutluluğunun her şeyin önünde geldiğini belirterek, etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi. Sunar, "Ramazan ayının coşkusunu çocuklarımızla birlikte yaşıyoruz. Düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olmanın yanında, manevi gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Çocuklarımıza yaptığımız her bir yatırımı, geleceğimize yapılmış büyük bir yatırım olarak değerlendirdiğimizi özellikle ifade etmek isterim." diyerek, katılımcılara teşekkür etti.

Altınok'tan Sunar'a Övgü: Başkanımız Palandöken'e değer katıyor

İçişleri Eski Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da, Başkan Sunar'ın 5 yıllık süreçte yaptığı çalışmalara dikkat çekerek, "Başkanımız geride bıraktığı 5 yılda çok güzel işler yaptı. Palandöken'e değer kattı, sizlerin desteğiyle değer katmaya da devam edecek. Başkanımıza düzenlediği bu anlamlı etkinlik için de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ailelerden teşekkür

Ramazan Sevinci Çocuk Şenliği'ne katılan aileler de, çocuklarıyla birlikte güzel anılar biriktirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, Karagöz ile Hacivat'ın esprileriyle eğlenen çocuklarının, canlı müzik performanslarıyla unutulmaz anlar yaşadığını söylediler. Başkan Sunar'a şükran duygularını paylaşan aileler, "Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmek ve birlikte keyifli vakit geçirmek bizi çok memnun etti. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dediler^. - ERZURUM