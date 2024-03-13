Pamukkale Adayı Ertemur anket sonuçlarını paylaştı

Politika

31 Mart yerel seçimler öncesinde Denizli'de sonucu en çok merak edilen ilçelerden biri olan Pamukkale seçimleriyle ilgili olarak yapılan ankette, CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur'un önde olduğu açıklandı.

Veri Analisti Murat Kızılboğa'nın paylaştığı anket sonucuna göre Pamukkale'de, CHP'nin Adayı Ali Rıza Ertemur 44,2 puanla seçim yarışını önde götürüyor. AK Parti'nin Adayı Halil Pekdemir yüzde 42,3 ile ikinci sırada yer alıyor. İYİ Parti'nin adayı Türkay Berberoğlu yüzde 8,9'luk oran ile üçüncü sırada. DEM'in Adayı Ayşe Lerzan Süzük yüzde 1,4 ile dördüncü, Zafer Partisi'nin Adayı Osman Tercan yüzde 1,2 ile beşinci sırada. Diğer oylar ise yüzde 2 olarak sonuçlara yansıdı. - DENİZLİ