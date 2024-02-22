Politika

Kurulduğu günden bugüne aynı anlayış ile yönetilen Pamukkale'nin hizmetsiz kaldığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, "10 yıldır hizmet almayan Pamukkale ile karşı karşıyayız. Şimdi seçim yaklaştı. Vatandaşımıza söz verilen ama yapılmayan projeler artık tutmaz, hemşerilerim de bu vaatleri yutmaz" dedi.

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çalışmalarında enerjisini vatandaşın güveninden aldığını belirten Ertemur, Pamukkale halkının hizmet yoksunluğunun dayanılmaz duruma geldiğinin altını çizdi. Ertemur, Pamukkale'nin değişim istediğini vurguladı.

Pamukkale ilçesinin kurulduğu günden bugüne kadar hizmet almadığını ifade eden Başkan Adayı Ertemur, "Her seçim döneminde onlarca proje vaat edildi, ancak iş icraate gelince hemşerilerimizin yine umutları boşa çıktı. Yapmadılar, yapamadılar! Halka dokunmak bir yana, halktan giderek uzaklaşan bir anlayış ile yönetildi güzel memleketimiz. Bırakın büyük projeleri, belediyenin asli görevi olan üst yapı çalışmalarını dahi yapamayacak bir duruma getirdiler. Vatandaşlarımız sokaklarda tozun, çamurun içinde dolaşıyor. Vatandaşlarımızı hem belediyecilik çalışmaları hem de sosyal projelerle desteklemekten uzaklar" dedi.

"Pamukkaleli vatandaşımız oyuna gelmeyecek"

Mevcut siyasi anlayışın yeniden Pamukkale'ye talip olmasını anlamlandıramadığını belirten Ertemur; "10 yıl geride kalmış ve Pamukkale bir adım ileri gidememiş. Bazı projelere başlanmış ama yarım kalmış, bazılarına söz verilip başlanmamış bile. Mevcut siyasi anlayışın adayı şimdi yeni projeler vaadi ile Pamukkale'yi istiyor. 10 yıldır hizmetten yoksun Pamukkaleli vatandaşımız bu oyuna gelmeyecek. Vatandaşımıza söz verilen ama yapılmayan projeler artık tutmaz, hemşerilerim de bu vaatleri yutmaz" dedi.

"Pamukkalemizi talan ettiler"

2019 yılında vaat edilen projelerin 3'te birinin bile tamamlanmadığını ifade eden Ertemur, "Bırakın yeni projeleri, mevcut dokuya bile zarar verdiler. Doğayı, yolları, sosyal yaşamı, bütçeyi talan ettiler. Pamukkale'mizde üst yapıdan alt yapıya, spordan sanata, belediyeciliğin temel hizmetlerine kadar hiçbir şey yapılmadı. Biz bu anlayışı değiştirmek için yola çıktık. Gönüller birleşecek, Pamukkale değişecek" dedi. - DENİZLİ