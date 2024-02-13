Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Politika

DENİZLİ (İHA) – Cumhur İttifakı'nın AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, esnaf ziyaretlerine tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların Pekdemir'e olan ilgisi her geçen gün artarken, toplumun farklı kesimlerinden destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Cumhur İttifakı AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, ilçenin farklı semtlerinde gerçekleştirdiği ziyaret ve temaslar kapsamında Kayalık Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Gün boyu devam eden ziyaret turu esnafların sıcak karşılamasına sahne olurken, Pamukkale'nin AK Parti belediyeciliğiyle yönetilmesinden dolayı memnun olduklarını ifade eden esnaflar, Başkan Aday Pekdemir'e destek mesajlarını iletti.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde çocuk ve gençlere ayrı bir ilgi gösteren AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, mahalledeki çocuklara çeşitli hediyeler vererek yüzlerini güldürdü. Çocuk ve gençlerin Pekdemir'e gösterdikleri sevgi ise yürekleri ısıttı. Pamukkale'yi gelecek nesillerden emanet aldıklarının altını çizen Başkan Adayı Halil Pekdemir, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim göz bebeğimiz. Tüm hizmetlerimizi öncelikle onları gözeterek hayata geçireceğiz. Onlardan emanet aldığımız ilçemizi çok daha yüksek noktalara taşıyarak, en güzel şekilde onlara teslim edeceğiz" dedi.

Kayalık Caddesi'ndeki ziyaretleri çerçevesinde Denizli Ticaret Borsası'nı da ziyaret eden AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, borsa çalışanları ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Tüm personelle bire bir görüşen Pekdemir, talep ve önerileri titizlikle dinledi. Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ve Yönetim Kurulu üyelerinin ağırladığı Başkan Adayı Halil Pekdemir'in Pamukkale için kıymetli bir başkan adayı olduğunu ifade eden Borsa Başkanı Tefenlili, "Kıymetli Halil Pekdemir kardeşimiz uzun yıllardır bizim yol arkadaşımız. Kendisi şehrimizin köklü esnaf ve tacirlerinden biri. Şehrimizin dinamiklerini yakından tanıyor" dedi.

Başkan Adayı Halil Pekdemir ise nazik kabulleri dolayısıyla Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Bugüne kadar şehrimize hizmet etme noktasında farklı alanlarda el ele vererek çalışma gayret ettik. İnşallah 1 Nisan'dan sonra da Pamukkalemize tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, omuz omuza hizmet edeceğiz. İlçemizi daha da ileriye taşımak için farklı görüşleri önemli birer fırsat olarak görüyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ