Politika

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin tarihinde ilk kez esnaf bir başkan olmaya hazırlanan Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, Pamukkale halkına çağrıda bulundu. AK Parti Adayı Pekdemir, "Gelin ilçemiz için birlikte çalışalım, ortak akılla birlikte yönetelim" dedi.

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir seçim çalışmaları doğrultusunda yaptığı ziyaretlerde bir araya geldiği vatandaşlara sık sık Pamukkale'yi yeni dönemde ortak akılla ve birlikte çalışarak yönetme çağrısında bulundu. Çağrısı vatandaştan olumlu tepki alan Aday Pekdemir, 31 Mart'tan sonra Pamukkale Belediyesi'nin daha katılımcı, halkla iç içe bir şekilde yönetileceğinin altını çizdi. Yaptığı gezilerde Pamukkale'yi sokak sokak gezen ve yaşanan sorunlar hakkında bilgi alan AK Parti Adayı Halil Pekdemir, toplantılarında ve ziyaretlerinde ilçenin yaşam standartlarının yükseltilmesi için yoğun bir çaba sarf edileceğinin altını çizdi. İlçenin kalabalık bir nüfusa sahip olduğunu ve yapılaşmanın diğer bölgelerden daha eski kaldığını dile getiren Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı, "İlçemiz için bölgesel yaşam standardını artırmamız ve eşitlememiz gerekiyor" dedi.

"Sorunlarımızı halkımızla birlikte çözme amacındayız"

Pamukkale'deki her mahallenin ayrı bir özelliğe sahip olduğunu ve bu bilinçle özel çalışmalar yapılması gerektiğini de belirten Halil Pekdemir, "Hemen hemen her seçmene 31 Mart'tan sonra sorunlarımızı halkımızla birlikte çözme amacındayız. Çünkü dertleri sorunları en iyi bilen ve içinde yaşayanlar onlar. Benim hizmet anlayışım 'ortak akıl' olacak. Yani ilçemizi daha yaşanılır bir yerleşim yeri yapabilmek için onlarla birlikte kararlar alacak ve onların da iştiraki ile sorunlarımızın çözülmesi yönünde çalışmalar yapılacak" çağrısında bulunuyor. - DENİZLİ