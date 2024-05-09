Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 61 mahalle muhtarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 61 mahalle muhtarıyla bir araya geldi

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 61 mahalle muhtarıyla bir araya geldi

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 61 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek Pamukkale ilçesinin en iyi hizmeti hak ettiğini belirtti. Başkan Ertemur, muhtarlarla birlikte çalışarak Pamukkale'yi güzelleştireceklerini söyledi.

09.05.2024 15:03  Güncelleme: 15:50
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Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 61 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Pamukkale ilçesinin her köşesinin en iyi hizmeti hak ettiğini belirten Başkan Ertemur, "Pamukkale en değerlimiz. Pamukkale için en iyisini, en güzelini hep birlikte çalışarak başaracağız" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Pamukkalelilerin yüzde 46,04 oyunu alarak Pamukkale Belediye Başkanı seçilen Ali Rıza Ertemur, göreve gelir gelmez Pamukkale ilçesini güzelleştirmek için çalışmaya başladı. Pamukkale Belediye Başkanı seçilen Ali Rıza Ertemur, 61 mahalle muhtarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur ev sahipliğinde gerçekleşen tanışma toplantısına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Pamukkale Meclis Üyesi Ali Marım, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcıları Himmet Yavaş ile Uğur Çizmecioğlu, CHP Pamukkale Belediyesi Meclis üyeleri ve 61 mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıda, "Pamukkale'mizi birlikte güzelleştireceğiz" vurgusu yapan Başkan Ertemur, "İlçemize en iyi hizmeti sunma çalışmalarımızda muhtarlarımız ve meclis üyelerimiz daha aktif rol alacaklar. Hep birlikte vatandaşımıza bizlere verdiği oyların hakkını verecek ve çok, daha çok çalışacağız" diye konuştu.

Başkan Ertemur muhtarlarla 2 ayda bir toplanacak

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Pamukkale halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışırken, halkla belediye arasında köprü görevi gören muhtarlardan "Belediyemizle olan irtibatınızı koparmayın" talebinde bulundu. Başkan Ertemur, "Yapılan son seçimlerde sizler muhtar olarak, biz de belediye başkanı ve meclis üyeleri olarak yeni bir yola çıktık. Hepinizi seçimlerden dolayı kutluyorum. Sizler de bizler de tecrübeliyiz. Halkımızın sorunlarını, mahallelerin ihtiyaçlarını sizler bizlere ileteceksiniz. Vatandaşlarımız hem sizlere hem de bize kredi verdi. Hep birlikte bu krediyi vatandaşlarımıza geri sunmak için çalışacağız. Sağlıklı bir işleyiş için belediye meclis üyelerimize mahalleleri paylaştırdık. Her mahallemizle ilgilenen meclis üyelerimizi belirledik. Sizler ve bizler hep birlikte ele ele vererek Pamukkale için çalışacağız. Sizlerle periyodik olarak 2 ayda bir toplantı yaparak, sorunlarımızı anlatmamız ve çözümü bulmamız gerekiyor. Siz kıymetli muhtarlarımızdan ricamız belediyemiz ile irtibatınızı kopartmayın. Sorunu ilk gören sizlersiniz. Belediyenin eli ayağı gözü olarak, sizden ricam hiçbir sorunu ötelemeyelim. Mümkün olduğu kadar hızlı ulaştırın ki hemen çözelim. Ben Pamukkale'de sizlerle birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Pamukkale, 2 dönem yaşanan sıkıntıları bizlerle unutacak"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Pamukkale Meclis Üyesi Ali Marım, "Belediyelerin en önemli gücü muhtarlardır. Pamukkale Belediye Başkanımız Ali Rıza Ertemur, meclis üyeleri ile sizleri buluştu. Bu bence 5 yılın ilk adımıdır. Nasıl sağlıklı adım atarsak öyle gider diye düşünüyorum. Önemli olan Denizli, önemli olan halkımız. Pamukkale, bizlerle birlikte 2 dönem yaşadığı sıkıntıları unutacak güzel günler görecektir. Bu başarının altında hepimizin imzası olacak. Pamukkale'yi yaşanır bir kent haline getirmenin çalışmasını yapacağız. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim" dedi.

Toplantı da mahalle muhtarları tek tek söz alarak kendilerini tanıtarak ve mahallelerinin genel durumu hakkında kısaca bilgi verdiler. Muhtarlardan ivedilikle mahallelerinin durumu, mahalle halkının talepleri hakkında rapor talep eden Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, toplantı sonunda muhtarla tek tek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 61 mahalle muhtarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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