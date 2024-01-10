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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Başkan Örki, 'Halkın doğru habere ulaşması için verilen emeğin kutsal olduğunu düşünüyorum' dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Gazeteciler Cemiyeti\'ni ziyaret etti
10.01.2024 - 15:39,  Güncelleme: 15:55
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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Başkan Örki, "Halkın doğru habere ulaşması için verilen emeğin kutsal olduğunu düşünüyorum" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ülkemizde her yıl kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni (DGC) ziyaret etti. Ziyarete, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, yönetim kurulu üyeleri ve cemiyet üyesi basın mensupları katıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, "Denizli basını ile uyumlu çalışmalar gerçekleştiren, devamlı desteklerini hissettiğimiz Pamukkale Belediyesi Başkanı Avni Örki'ye çok teşekkür ediyorum" dedi. "Basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tüm kalbimle kutluyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Örki, "Sizler, çok çok zor ama bir o kadar da önemli bir görevi icra ediyorsunuz. Dünya'nın dört bir tarafında sizler varsınız. Sizlerin olmadığı bir demokrasiyi, bir dünyayı düşünemiyorum. Bilgiye ulaşma konusunda bir gazetecinin tarafsız, özgür şekilde haberleştirdiği hususlarda, takdir hakkını milletimize bırakmak suretiyle o kişinin kendince oluştuğu bilgiye sahip oluyor. Bilgiye sahip toplumlar güçlü toplumlar oluyor. Sizin yapmış olduğunuz bu meslekten ötürü bedeller ödediğinizi de biliyoruz. Dışarıdan bakıldığında kolay meslek gibi görünebilir ancak işin aslının öyle olmadığını, fedakarlık, çok çalışma gerektiren bir iş olduğunu biliyoruz." dedi.

"Bu özel gününüzü kutluyorum"

Başkan Örki, "Yapmış olduğunuz bu fedakarlıklardan dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Hayatını kaybetmiş olan tüm meslektaşlarınıza da rahmet diliyorum. Sizlere de sağlıklı günler diliyor. Bu özel gününüzü tekrardan kutluyorum" dedi. Konuşmaların ardından Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı'ya çiçek ve Pamukkale Üretim Merkezi'nde üretilen "Pamuk Çay" hediye etti. Boyacı ise geçtiğimiz günlerde DGC tarafından açılan "100. Yıl'da Pamukkale" sergisinde yer alan Başkan Örki ve eşi Dr. Nur Örki'nin yer aldığı fotoğrafı hediye etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika


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