Pamukkale Belediyesi Borçlarını Azaltıyor, 2025 Hedeflerini Açıkladı

Politika

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, "Göreve geldiğimizde 1 milyar 250 milyon borcumuz vardı. 15 Ocak itibari ile 974 milyon TL'ye indirdik. 2025'te kendi bütçemizle kendi projelerimizle daha farklı bir Pamukkale olacak" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Denizli'de görev yapan yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ertemur, ilçenin sorunları ve belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Başkan Ertemur, Pamukkale travertenleri bölgesindeki esnafın yaşadığı sorunlara ilişkin çözüm odaklı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

10 Ocak buluşmasının sağlık sorunları nedeniyle geciktiğini söyleyen Başkan Ertemur, "Daha önce basın mensupları ile bir araya gelip 2024 değerlendirmesi yapacaktık. Sağlık nedenlerimden dolayı ertelemek zorunda kaldık. Yeni yılınızı kutlarım. Yeni yollarda, yeni başarılarda buluşalım. 2025 barış ve kardeşlik getirsin. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü de kutlu olsun" dedi.

"9 aylık süreçte 276 milyonluk borç ödedik"

2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ertemur, 9 aylık süreçte belediyeyi ciddi bir borç yükünden kurtardıklarını belirterek; "3 Nisan'da görevi aldığımızda karşımıza çıkan tablo bizi şoka sokmuştu. Karşımıza çıkan tablo ne kadar olumsuz olursa olsun bizleri yıldırmayacağını, bahane olarak görmeyeceğimizi söyledik. Beklediğimizden daha vahim bir tablo çıktı ama bu şehirde yaşayan insanların mutluluğu hak ettiğine inanıyorduk. 9 aylık süreçte belediye yönetimini ve ekonomisini disiplin altına aldık. 2025'te kendi bütçemizle kendi projelerimizle daha farklı bir Pamukkale olacak. 2024 bütçesi bizim değildi. Geldiğimizde kasa bomboştu. İşçi maaşlarının ödenmesi bile zordu. Bu durumu ivedilikle kredi ile çözdük. Maaşları ödeyemeyen bir belediye şahsım adına kabul edemeyeceğim bir durumdu. 1 milyar 250 milyon borcumuz vardı. 15 Ocak itibari ile 974 milyon TL'ye indirdik. Bu süreçte yatırımlarımız devam etti" diye konuştu.

"Attığımız adımlar ve geleceğe yönelik"

İlçe merkezinde park ve bahçeler ile fen işleri müdürlüğüne ilişkin gelen şikayetlerin değerlendirildiğini ve bu konularda iyileştirmeler yapıldığını ifade eden Başkan Ertemur, "Yeni projeler de hayata geçirilecek bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Geçmiş dönemde biriken borçların kapatılması için yoğun çaba sarf ettik. Pamukkale'yi daha iyi bir hale getirmek için vatandaşlarla birlikte olmalıyız. Pamukkale'yi daha yaşanabilir bir yer yapmak amacıyla attığımız adımlar ve geleceğe yönelik projeleri kamuoyunda da takdir topladı" şeklinde konuştu. - DENİZLİ