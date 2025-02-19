Papa'nın İznik Ziyareti Öncesi Önemli Gelişmeler - Son Dakika
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Politika

Papa'nın İznik Ziyareti Öncesi Önemli Gelişmeler

Papa\'nın İznik Ziyareti Öncesi Önemli Gelişmeler

Papa Francis'in İznik'i ziyaret edeceğini açıklamasının ardından, Vatikan'ın önemli isimlerinden Kardinal George Jacob Koovakad İznik'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Koovakad, belediye ve kaymakamlıkla birlikte İznik gölünde bulunan bazilikayı ziyaret etti.

19.02.2025 13:27  Güncelleme: 13:37
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Papa'nın İznik'i ziyaret edeceğini açıklamasının ardından tarih ve turizm kenti İznik'e ard arda önemli ziyaretler gerçekleşiyor. Papa Francis'in varisi olarak adlandırılan ve Vatikan Devlet Sekreterliği'nde Papa'nın resmi seyahatlerini denetleyen Kardinal George Jacob Koovakad, İznik'e resmi ziyarette bulundu. İznik Kaymakamı Arif Karaman ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarafından karşılanan Koovad, yanında bulunan heyet ile birlikte Papa'nın resmi ayin yapacağı İznik gölünde bulunan bazilikayı ziyaret etti.

Resmi olarak Papa'nın yurt dışı seyahatlerinden sorumlu olan Vatikan'ın 2. önemli ismi Kardinal George Jacob Koovakad'a önemli isimlerde eşlik etti. İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu ve Papalık Vekili Massimiliano Palinuro, Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski ve Vatikan'da görevli önemli isimlerde yer aldı. Heyet Ayasofya'i Kebir Camii ve Tarihi Bazilikayı ziyaret etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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