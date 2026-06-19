Paris Belediyesi, Filistinli sivillere ve gazetecilere "fahri vatandaşlık" verdi

Paris Belediyesi, dayanışma amacıyla Filistinli sivillere ve gazetecilere fahri vatandaşlık verdi. Karar, mecliste alkışlarla karşılandı.

Paris Belediye Meclisinde gerçekleştirilen oturumda, Gazze ve Batı Şeria'daki insani durumun kötüleşmesi ve bölgede görev yapan gazetecilere yönelik tehdidin artması nedeniyle Filistinli siviller ile Filistinli gazetecilere fahri vatandaşlık verilmesine ilişkin karar kabul edildi. Kararda, "Gazze halkının insani durumu vahim olmaya devam ediyor" denildi. Karar, mecliste alkışlarla karşılandı. Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire yaptığı açıklamada, "Fahri vatandaşlık sadece bir sembol değil, barışa olan bağlılığın bir göstergesidir. Bütün bir halka elimizi uzatıyoruz. Filistin halkının çektiği acıları kabul etmek, İsrail halkının çektiği acıları hiçbir şekilde silmez. 7 Ekim 2023'ü asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı. - PARİS