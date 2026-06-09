Parti Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da Yeni Yol Partisinin "imar planlaması", İYİ Parti'nin "vize randevuları", DEM Parti'nin "yargılama süreçleri", CHP'nin "enflasyon" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Türkiye'de imar uygulamalarının şeffaflıktan uzak olduğunu, imar uygulamalarıyla adrese teslim rant ve kaynak aktarımı yapıldığını ileri sürdü.

İmar planlaması konusunda çok başlılık bulunduğunu ve çok sayıda kurumun birbirinden habersiz imar düzenlemesi yapabildiğini savunan Ekmen, bu çok başlılığın kentlerde bütüncül bir düzenleme yapılmasını engellediğini, kurumlar arası koordinasyonu ortadan kaldırdığını iddia etti.

İmar düzenlemesinin en temel dayanağının şeffaflık olması gerektiğini ifade eden Ekmen, "Bir vatandaş kendi sokağında, mahallesinde, şehrinde ve ilçesinde yapılacak değişikliklerden haberdar olmalı. Bu değişikliklerle ilgili süreçlere katılmalı ve neticede itiraz hakkını kullanabilmelidir." diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, İmar Kanunu'na göre imar planı yapmaya yetkili kurumlar konusunda bir kargaşa bulunduğunu savundu.

Belediyeler, il özel idareleri ve bakanlıkların imar planı yapma yetkisine sahip olduğunu ifade eden Toktaş, kişiye özel rantlar sağlandığını iddia ederek, "Planlama açık, şeffaf, vatandaşın ve belediye meclislerinin bilgisi dahilinde olmalıdır." dedi.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, ülkenin yer altı ve yer üstü varlıklarının madencilik, kent yönetimi ve imar bakımından talan edildiğini ileri sürdü.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, iktidarın bir şehircilik politikası bulunmadığını savundu.

Hükümetin politikasızlığı nedeniyle milletin hak ettiği şehirlerin oluşamadığını iddia eden Karakoz, "İmar planı konusunda yeknesaklığın olmaması, pek çok kurumun bu hakka sahip olması, belediyelerin devreden çıkartılarak başka kurumlar aracılığıyla rantı yüksek projeler yapılması da araştırılması gereken başlıca konudur." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, 24 saatte bir imar planının yapılma şansının bulunmadığını ve çok sayıda kamu kurumundan alınan görüşler çerçevesinde imar planları hazırlandığını bildirdi.

İmar planları yapıldıktan sonra yapan kurumlar tarafından bir aylık askı süreci ve bu sürede vatandaşların itiraz etme hakkı bulunduğunu anımsatan Erdem, imar planları yapılırken hiçbir zaman mülkiyet hakkına düşmanlık etmediklerini vurguladı.

Mülkiyetin "kutsal bir hak" olduğunu dile getiren Erdem, şöyle konuştu:

"Bir arazi imara açılırken yüzde 45'i kamu yararına kullanılmak üzere kamuya terk edilir, yüzde 55'i vatandaşa bırakılır. Parsel bazında imar değişikliği yapılırsa, burada da herhangi bir kıymet artışı sağlanırsa değer artışının yüzde 75'i yine kamuya intikal ettiriliyor. Yüzde 25'i bakanlığa, yüzde 25'i büyükşehir belediyelerine, yüzde 25'i de ilçe belediyesine. Değer artışının ancak yüzde 25'i mülkiyet sahibine kalıyor. Biz mülkiyet düşmanı değiliz, sermaye düşmanı değiliz."

Genel Kurul'da, DEM Parti'nin Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınması önergesi de yapılan oylama sonucunda reddedildi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.