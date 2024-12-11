Partiler Arası İş Birliği Vurgusu: Hayırlı Olsun Ziyareti Gerçekleşti

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Devrim Dural ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan'la biraya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Devrim Dural ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve ekibine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi ekibini Başkan Çağlayan ve meclis üyeleri karşıladı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, "Sizleri ziyaret etmiştik. Sizlerin aracılığıyla bütün örgütünüze hoşgeldiniz diliyorum. Zonguldak'la ilgili konuşacaklarımız iş birliklerimiz olacak. Neticede bizimde düşüncemiz ve değerlendirmemiz Zonguldak'ta yapılacak her iş hemşerilerimize yapılıyor. Bizim yapabileceğimiz yardımcı olabileceğimiz noktalar varsa bunları da seve seve yaparız" dedi.

Cumhuriyet Halk partisi İl Başkanı Devrim Dural ise "Değerli başkanımıza ve örgütünüze hoşbulduk diliyoruz. Aslında bakarsanız daha öncesinde de gelmek istiyorduk. Sizlere bir nezaket ziyaretinde bulunmak istiyorduk. Yeni görevinizinin Zonguldak'a ve sizlere hayırlı olmasını diliyoruz. Dolayısıyla her ne kadar ulusal bazda bir birine rakip iki partide olsak yerel ölçekte düşündüğümüz zaman sizlerin de söylediği gibi belli alanlarda iş birliğinin belli alanlarda istişarenin yapılmasının gerekliliğini kalben inanıyoruz. Zonguldak'ımızın içinde bulunduğu bir çok sorun var. Bunların birlikte konuşulması gerektiğine inanıyoruz. Bu sorunlar malum hepinizin bildiği gibi kamu yatırımlarının gecikmesi trafikte yaşanan sıkıntılar. İşsizlik problemleri. Türkiye Taşkömürü Kurumunun norm kadroya kavuşturulması. Gibi bir çok sorunlar yaşıyoruz. Bunları ancak hep birlikte aşabiliriz. Hem istişare yapmak, hem düşüncelerimizi paylaşmak"diye konuştu.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem geç kalınmış bir ziyaret olduğunu söyleyerek, "Bende sevgili başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizleri kabul ettiği için. O nezaketen söyledi geç kalmış bir ziyaret. Hepimizin yoğunlukları oldu. Vaktiyle gelemedik. Hem geçmişi telafi edelim dedik. Hemde iadeyi ziyaret edelim dedik. Mustafa başkanımızla daha önce belediye meclis üyeliği görevi yaptık. Aslında her ikimizde Zonguldak'ın sorunlarına hakimiz. Geçtiğimiz dönemde 31 Mart yerel seçimlerinde bir yarıştı. Güzel bir yarış oldu. Kazanan Zonguldak oldu. Siyaseten parti olarak biz kazandık ama asıl önemli olan bundan sonra Zonguldak'ın neler kazanacağı. Bu anlamda onların bizlere tavsiyeleri. Bizim için çok kıymetli. Bizim Zonguldak'ın çözülmedi gereken sorunları var. Hem yerel hem genelde karşılıklı fikir alışverişi var." şeklinde konuştu.

Ziyaret basına kapalı olarak sona erdi. - ZONGULDAK